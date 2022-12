Le pagó los pasajes para que lo visite por primera vez pero cuando la vio tuvo una actitud repudiable

escuchar

Las redes sociales funcionan como una herramienta de conexión. Miles de usuarios interactúan con otros de diversas partes del mundo y muchas de esas interacciones culminan en fuertes vínculos. Otras, sin embargo, no se desarrollan como uno hubiera deseado. Esto último fue lo que le sucedió a una joven que recorrió miles de kilómetros para encontrarse con su amor virtual, pero nada salió como lo esperaba. Su historia se viralizó rápidamente en TikTok.

Junto al desarrollo de las redes sociales, empezaron a aparecer diversas herramientas para decorar las publicaciones. Los filtros para las fotos que tienen algunas redes sociales como Instagram o TikTok se pusieron de moda en los últimos años porque permiten a la persona cambiar el aspecto de la cara o resaltar algunos rasgos; sin embargo, a veces el resultado final dista -y mucho- de la realidad.

Una joven se volvió viral luego de la decepción amorosa que sufrió

El abuso de los filtros puede ocasionar que muchos queden sorprendidos cuando conocen el aspecto real de una persona, como es el caso de una joven que contó que el chico con quien hablaba la dejó plantada luego de verla al natural, sin filtros.

Ninoska Rodríguez, @ninoska_lamaestra1 en TikTok, contó su historia a través de esa red social y detalló que viajó desde Massachusetts hasta Washington, Estados Unidos, para conocer en persona a un hombre con quien llevaba un tiempo hablando por Internet. “Para el chico que me pagó el vuelo a Washington DC y no quiso nada conmigo después de conocerme sin filtros”, dijo la joven en redes sociales a modo de título de su relato.

Aunque el hombre fue quien le abonó el pasaje en avión para conocerse en persona, la historia no tuvo un final feliz. La mujer aseguró que el joven, al verla al natural y sin filtros, la rechazó y no quiso nada con ella.

La joven contó su triste historia y fue una enseñanza para muchos (Foto captura)

Acto seguido, hizo una autocrítica en la que se mostró culpable por la resolución de la situación. “En realidad soy culpable por abusar de los filtros”, aclaró. Al mismo tiempo apuntó contra el hombre: ”Debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo”. El relato lo terminó mostrándose caminando sola en un aeropuerto, para exhibir la tristeza del momento.

En la grabación, que acumula más de 5 millones de reproducciones y miles de comentarios, la joven aceptó que había abusado del uso de filtros. “Lo importante es que el viaje no te lo quita nadie”; “Por eso no hay que usar filtros, hay que mostrarse tal cual es uno”; “Las mujeres todas somos hermosas, eres arte en los ojos correctos”; “Por eso yo siempre me habló por videollamadas y sin maquillaje y sin filtro para que se decepcionen de mi persona”; “Él se lo pierde” y “Un gran amor aparecerá en tu vida”, fueron algunos de los diversos comentarios de la publicación.

Tras la viralización, los usuarios de TikTok le pidieron a la joven que cuente más detalles de la situación, pero decidió no hablar más al respecto. Tampoco, el joven involucrado habló al respecto. La historia dejó una enseñanza para mucho que indicaron que no abusarán de los filtros al conocer a una nueva persona.

EL TIEMPO (GDA)