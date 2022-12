La reacción de Oscar Ruggeri ante la posible lesión de Rodrigo de Paul: “Mucho nombre no hay”

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, reaccionó este miércoles ante la molestia muscular que presentó el futbolista de la selección argentina, Rodrigo de Paul, quien no se entrenó a la par de sus compañeros, y podría quedar marginado del próximo encuentro frente a Países Bajos, por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. El exjugador valoró el trabajo que realiza el volante del Atlético de Madrid en el equipo nacional, y consideró que será muy difícil de reemplazar.

Primero, Ruggeri definió a De Paul como el “motorcito” del conjunto albiceleste, y estimó que Enzo Fernández “es el único” que podría ocupar su lugar, “porque puede ir por izquierda, por la derecha o por el medio”. “Mucho nombre no hay para reemplazar. Cuando se trata de reemplazar a alguien, vos tenés que buscar las características que le daba De Paul al equipo. De Paul levanta al equipo. Cuando está bien él, el equipo se mueve de una manera distinta”, analizó el Cabezón.

A la vez, indicó que los jugadores de la selección argentina “son todos buenos”, pero que “las características” del futbolista de 28 años lo hace distinto a todos. Asimismo, sindicó a De Paul como “uno de los líderes del grupo”. En ese sentido, señaló que “dejando a Messi a un costado”, la baja del volante ofensivo es “una de las más importantes”.

Luego, cuando el conductor Sebastián Vignolo se declaró “depolista”, por el valor emocional y físico que le agrega el mediocampista al equipo, Ruggeri lo apoyó, y añadió: “No pasa solo por correr. La pelota pasa mucho tiempo por él”.

A la vez, sobre la posibilidad de que pueda jugar a pesar de su dolencia en el isquiotibial, el ex zaguero central de San Lorenzo, Boca Juniors y River Plate, fue terminante: “No sólo que salis a jugar el partido con lo que significa pensar en el rival, lo que tenés que hacer. Si no que estás en la cabeza con tu lesion, y no sos libre en la cancha, de andar como hace de Paul, que te aparece por acá, por allá”.

En esa línea, se puso en el lugar del jugador, e indicó que el deportista profesional, en esos casos, piensa en cuidarse “un poquito más” en los piques cortos. Asimismo, diferenció el caso de de Paul con el de Neymar Junior. El delantero brasileño tuvo un esguince en otra parte del cuerpo. “El tobillo es otra cosa. Vos te hacés tratamiento, te lo vendás, te meten los dedos. De última, te infiltras y se te duerme el pie. No tenés problema. (En cambio, con) esto, cuando arrancas, ya te empieza a preocupar”.

En concordancia con Ruggeri, Vignolo consideró que, si de Paul no puede jugar frente a Países Bajos, sería “una baja muy importante”. “Para mí, es clave para el equipo, pero además, es muy importante para Messi”, ya que, según el relator, a veces, de Paul suple los recorridos de los que prescinde La Pulga con su constante despliegue.

