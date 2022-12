Tenía un bulto en la pierna, le dijeron que era retención de líquidos y el resultado la devastó

escuchar

Sophia Houlston, una niña de 11 años, estuvo varios días sin una respuesta clara por parte de los médicos que la atendían por un extraño quiste en la pierna izquierda. Llegaron a pensar miles de diagnósticos, pero nunca imaginaron que se trataba de un tipo de cáncer.

La pequeña se quejó de su problema en el verano del 2020, cuando el bulto comenzó a crecer cada vez más. Según revelaron Corinne Houlston, de 36 años, y Lee Dawson, de 37, al medio Daily Mail, llevaron a su hija al médico y le dijeron que era una acumulación de líquido.

“Nos dijeron que era fluido, que nos fuéramos a casa y descansáramos durante un par de semanas. Pero Sophia seguía quejándose de que le dolía. Después de un mes, volví e insistí en otra radiografía”, explicó Corinne.

Si bien intentaron obtener respuestas más certeras, nuevamente les dijeron que la dolencia no estaba relacionada con ningún problema mayor. “Nos dijeron que era líquido y nos aconsejaron que levantáramos el pie por encima del corazón. Tratamos de deshacernos de él, pero el bulto simplemente no desapareció”, sostuvo.

Ante la falta de cambios, su madre decidió consultar con otro médico clínico y le hicieron exámenes más exhaustivos. “Pensaba que la pierna podría estar fracturada”, recordó. Acto seguido, en el mes de octubre del mismo año la familia se dirigió al Royal National Orthopaedic Hospital en Brockley Hill.

Después de semanas de pruebas, que incluyeron una ecografía, una resonancia magnética y una biopsia, los profesionales llamaron a Corinne y Sophia para conocer los resultados. Sin embargo, no fueron los que esperaban. “Nunca se me ocurrió que podría ser cáncer. Alguien había mencionado un quiste, así que pensé que era eso. No podía creerlo cuando nos dijeron que el bulto era cáncer. Pensé que al menos lo quitarían”, manifestó.

La noticia las devastó, pero tenían que movilizarse para tratar el cáncer. “Nos dijeron que todos los nervios y ligamentos de Sophia estaban atravesando el tumor y que no se podía extirpar sin amputarle la parte inferior de la pierna. Éramos solo Sophia y yo sentados en la cita cuando nos dijeron. Su papá estaba afuera debido a Covid y ambos sollozamos. Cuando salimos, ella estaba enferma. Era demasiado para que una niña lo asimilara”, lamentó.

A partir de allí, la familia fue trasladada de urgencia al University College Hospital de Londres, donde los esperaba un equipo para examinar el cuerpo de la niña. Allí, le diagnosticaron dos tipos de cáncer: vaina nerviosa periférica maligna, en el revestimiento de los nervios, y rabdomiosarcoma, que se forma en los tejidos blandos.

“Soportó cuatro meses de quimioterapia, lo que provocó que perdiera el cabello, y luego tuvo la amputación de su pierna izquierda en abril de 2021, y fue dada de alta después de solo 10 días”, explicó Corinne sobre el procedimiento que realizaron para controlar la enfermedad.

En los siguientes meses, la menor se trasladó en una silla de ruedas. Sin embargo, en julio del 2022 tuvo un cambio radical: le colocaron una prótesis para tener una mejor autonomía. “Al principio, era muy difícil para ella moverse y sola, pero ella siguió intentándolo y, con el tiempo, aprendió a caminar sin ayuda”, relató su madre.

Si bien hubo obstáculos y novedades poco prometedoras, salió adelante gracias a la ayuda de toda su familia y equipo médico. “Avanzó a pasos agigantados solo 15 meses después de que le amputaron la pierna izquierda, e incluso aprendió a andar en bicicleta nuevamente. No tenía idea de qué vida viviría después de perder su pierna. Estamos tan muy orgulloso de ella”, agregó.

El objetivo de la pequeña: profesionalizarse en el deporte

En diálogo con el mismo medio, Houlston sostuvo que su hija se mantiene motivada gracias a la natación: “Me dijo que quería hacer algo con los Juegos Paralímpicos, así que nos acercamos al equipo local de para natación”.

“Desde entonces, la llevé a nadar todas las semanas y realmente se está adelantando. Está desesperada por representar a su país algún día”, aseguró. Por otro lado, remarcó que el agua le alivia todo tipo de dolores, molestias y llagas que tiene en el lugar donde tuvo la amputación.

En cuanto a la salud de Sophia en la actualidad, comentó que aún no está fuera de peligro y que los médicos exploran la pierna periódicamente. “Ella es una niña con sueños tan grandes. Cada vez que dice que no puede hacer algo, le digo que no es cierto. Puede hacer cualquier cosa y lo está demostrando todos los días”, concluyó.

Ahora, la familia es parte de Presca Sportswear, una empresa que trabaja con el Fondo de Cáncer Infantil de Lennox y que realiza sesiones de fotos para visibilizar e informar sobre cómo es vivir con la ausencia de alguna extremidad.

