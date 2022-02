Le rozó el auto y le dejaron una desubicada nota en el parabrisas

Una mujer en el Reino Unido recibió una horrible y retorcida carta en el parabrisas de su auto después de que su vehículo golpeara suavemente a otro. La amenazante nota decía: “La gente gorda debe conducir autos delgados y ser más educada. Espero que tengas un accidente”.

La mujer, de 54 años, dijo que su auto había tocado al de al lado cuando abrió la puerta y que eso generó, sin que ella lo sospechara, toda la maldad y la furia en el mensaje que encontró en un estacionamiento de Gloucestershire.

De acuerdo con el periódico Gloucestershire Live, la mujer, que prefirió mantener reservada su identidad, dijo: “Me parece una vergüenza que alguien haga comentarios tan despectivos sobre otra persona. Debe ser alguien muy triste y malo para desear que tenga un accidente. Me alegro de no conocerlo”.

Además, agregó que la entristecía y la decepcionaba que un adulto pudiera tener un comportamiento así, más propio de un matón en un patio de recreo que de un ciudadano ejemplar. “Con 54 años y talla 12/14, no me ofendí, pero esta persona no conoce mi vida y que haga un comentario tan horrible y me desee daño es increíble”, dijo. El medio publicó una serie de comentarios en apoyo a ella por parte de personas que estaban asombradas y horrorizadas por lo que se había escrito en la nota.

Una persona dijo: “Eso es asqueroso, qué cosa tan terrible incluso de pensar y mucho menos ponerlo por escrito”. Otro comentó: “La gente gorda puede adelgazar pero la persona que puso esa nota en tu auto tiene un corazón feo que no se puede cambiar”. Mientras que una tercera persona dijo: “Para que alguien escriba esto tienen que estar enfermo y retorcido. Ciertamente no son buenos miembros de la sociedad, así que no te preocupes, se están dejando ir porque su propia vida es horrenda”.