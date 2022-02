El sentido mensaje de Gastón Pauls para Agustina Cherri por su cumpleaños: “Toda la felicidad”

El 15 de febrero, Agustina Cherri festejó su cumpleaños número 39. La reconocida actriz recibió cientos de mensajes de felicitaciones por parte de sus amigos, familia, compañeros de trabajo y también de su expareja, Gastón Pauls. El actor y conductor le dedicó cariñosas palabras, en Instagram, donde le desea que tenga “siempre felicidad”.

“Feliz cumple Agusti de mi corazón. Toda la felicidad, siempre, para tu vida. Te quiero”, escribió Pauls en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que se encuentra la actriz junto a los dos hijos que tienen en común, Muna y Nilo. La ex Chiquititas replicó el mensaje en redes sociales sin agregar palabras al respecto.

El mensaje del actor para su expareja(Foto Instagram @gastonpauls22)

Con el mismo cariño, fue su hija quien la saludó con extensas y amorosas palabras. “Feliz cumple a la mujer más hermosa, bondadosa, humilde y compañera del mundo, gracias por estar ahí siempre, apoyándome, sin vos y sin papá no hubiese logrado nada de lo que logré hasta ahora, fue todo con la ayuda de ustedes, por que los tuve siempre a los dos con sus manos en mis hombros”, escribió la adolescente, quien se encuentra en Nueva York con su padre.

Muna le dedicó sentidas palabras a su mamá (Foto Instagram @amuna_pauls_cherri_)

Estas palabras reflejan que la relación entre los actores es muy estrecha, tanto por el cariño que sienten el uno por el otro como por la crianza de los dos niños de 12 y 10 años. Cabe recordar que se conocieron en un set de grabación en 2007 y, tras siete años de amor, se separaron. Recientemente, Pauls reveló que Agustina fue fundamental en su rehabilitación por su adicción a las drogas.

“Le dije: ‘Estoy enfermo y necesito ayuda’. Por primera vez me miró, se levantó, fue hasta una agenda que tenía, agarró un número que tenía anotado, me lo dio y me dijo: ‘Mirá, ella trabaja con adictos, andá a verla’. Llamé a esta mujer y le dije: ‘Estoy puesto, no puedo ir ahora’. Y me contestó ‘Vení mañana’”, reveló el actor en su programa Seres libres (Crónica) al revelar el día que empezó el proceso de su recuperación, con ayuda de Agustina.

Agustina Cherri sobre su expareja (Foto Instagram @agustinacherriok)

Desde aquel entonces, él comenzó su recuperación. En cuanto a lo sentimental, la pareja se separó en 2014, cuando Muna tenía cinco año y Nilo tres. Sin embargo, siguieron construyeron su familia. Fue la propia Agustina quien meses atrás tras ser consultada en redes sociales cómo se llevaba con su ex pareja expresó: “Nos llevamos genial. Somos una enorme familia”.