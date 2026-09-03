Liberaron más de 1500 alces en minas de carbón a cielo abierto: la sorpresa que se encontraron casi 30 años después

El estado de Kentucky, Estados Unidos, consolidó uno de los planes de restauración de fauna más relevantes del este norteamericano. Entre 1997 y 2002, las autoridades ambientales trasladaron 1541 alces desde seis estados del oeste, como Arizona, Kansas y Oregon, hacia la región de Cumberland Plateau. Casi tres décadas después, la población alcanza los 13.000 ejemplares, cifra que convierte a la manada en la más grande al este de las Montañas Rocosas.

La extinción del alce oriental en el siglo XIX ocurrió por la caza desmedida y la pérdida de hábitat, por lo que durante un siglo, la presencia de estos animales en Kentucky fue nula. El cambio radical comenzó cuando el Departamento de Pesca y Vida Silvestre estatal identificó que las minas de carbón a cielo abierto, tras su recuperación, ofrecían condiciones únicas para el retorno de la especie. La minería a gran escala dinamitó crestas montañosas, pero la ley federal obligó a revegetar los terrenos con pastos resistentes. El medio Science Blog destaca este fenómeno: las minas lograron lo que el bosque jamás pudo al transformar los Apalaches en praderas abiertas aptas para el pastoreo.

El alce occidental colonizó con éxito las cicatrices dejadas por las excavadoras Instagram (@dnrwv)

Los biólogos aprovecharon esta anomalía ecológica, ya que al no existir bosques densos en las áreas intervenidas, el terreno favoreció a un herbívoro que requiere grandes espacios para alimentarse, donde los alces encontraron forraje ilimitado y refugio en los bosques aledaños. Brad Kreps, director del Programa Clinch Valley de The Nature Conservancy, explicó al medio Garden & Gun que la minería convirtió zonas boscosas en llanuras, lo cual creó un nuevo hábitat donde los alces prosperan. El proyecto recibió financiamiento clave de la Rocky Mountain Elk Foundation.

El crecimiento demográfico fue constante donde la ausencia de grandes depredadores en la zona, junto a inviernos suaves, permitió que los animales se reprodujeran con rapidez. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Kentucky autorizó la caza regulada desde 2001 para controlar la población y obtener ingresos. La lotería anual de permisos atrae a miles de solicitantes cada año y esta actividad genera millones de dólares que benefician a comunidades mineras golpeadas por el declive de la industria del carbón. Thomas Hampton, gerente del Departamento de Recursos de Vida Silvestre de Virginia, denomina a los responsables del proyecto como el Ejército del Alce.

Kentucky transformó antiguos yacimientos mineros en pastizales aptos para la especie Captura YouTube (@DrRaymondFinch)

El éxito trascendió las fronteras de Kentucky: el estado pasó de receptor a proveedor de animales para proyectos en Wisconsin, Virginia, Missouri y Virginia Occidental. En 2023, The Wildlife Society otorgó al Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Kentucky el Wildlife Restoration Award por su labor. A pesar de los logros, los expertos advierten que las antiguas minas no constituyen ecosistemas restaurados en su totalidad, sino paisajes profundamente alterados que hoy requieren una gestión activa para evitar el avance de arbustos y garantizar la supervivencia de los pastizales.

Los especialistas enfrentan nuevos desafíos, como las colisiones de vehículos y el control de enfermedades. No obstante, el experimento demostró que una intervención deliberada puede revertir una ausencia histórica. El alce oriental desapareció para siempre, pero su primo occidental colonizó con éxito las cicatrices dejadas por las excavadoras. La región, que antes basaba su economía en el carbón, hoy encuentra un activo valioso en el turismo de avistaje de fauna silvestre.

El control de la reproducción de los alces es fundamental para poder tener una idea de cuántos especímenes hay West Virginia Division of Natural Resources

La historia de estos 13.000 ejemplares representa un caso singular de adaptación animal en terrenos antropizados. Los alces recorren hoy los 16 condados donde la industria extractiva dejó su marca indeleble. El futuro de la manada depende ahora del mantenimiento de estas áreas abiertas, cultivadas y gestionadas específicamente para favorecer el ciclo biológico de estos grandes herbívoros en el corazón de los Apalaches. Los datos oficiales confirman que este modelo de reintroducción sirve como referencia para otras iniciativas ambientales en el país.