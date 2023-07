Lo llevó al veterinario y le pidió que terminara con su problema pero el profesional se negó: “Ladraba mucho”

LA NACION

Cuando esa tarde recibió una llamada de una persona que expresaba abiertamente que quería entregar a su perro, Lucie Holmes, lo manejó de la misma manera que lo había hecho hasta el momento. “La responsable del animal me pidió que lo buscara porque le ladraba a otros perros y a la gente cuando estaba afuera. Le hice algunas preguntas, como qué entrenamiento había tenido para que no ladrara tanto ni estuviera alerta y la mujer simplemente me respondió que no había hecho nada al respecto. Le expliqué que el refugio estaba lleno y que me comunicaría en cuanto tuviera espacio para él”.

Aparentemente, el perro solo había estado con su familia durante cinco semanas y Holmes esperaba que encontraran una manera de resolver el asunto del ladrido. Pero, al cabo de dos horas, recibió una nueva llamada que la conmocionó hasta las lágrimas. “Del otro lado de la línea hablaba un veterinario local. Me informaba que había recibido a un perro para ser sacrificado”.

Marcus interactuando con otros perros. Luciés Animal Rescue

“Quería matarlo para terminar con su problema”

Afortunadamente, los veterinarios se negaron a efectuar el procedimiento. Incluso ofrecieron sesiones de educación canina para ayudar a Marcus. Pero la tutora rechazó la propuesta. Holmes no perdió tiempo. Se puso en contacto con la mujer nuevamente y le dijo que acomodaría a los animales en el espacio que tenía y, de alguna manera, haría lugar también para él.

“Matarlo fue la manera fácil de terminar con su problema. Así que, por supuesto, con miedo de que fuera a otro veterinario y lo pusiera a dormir, hice espacio. Era impensado que su vida terminara solo porque no habían estado dispuestos a entregarle algo de tiempo y cariño”.

. Lucie´s Animal Rescue

A pesar de haber tenido demasiados rescates en el último tiempo, Holmes hizo espacio para Marcus. Fue la forma que encontró para salvarle la vida. Cuando Marcus llegó por primera vez a su nuevo hogar temporal, estaba un poco nervioso, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a absorber todo el amor que le había sido negado.

“Todo lo que necesitaba era una oportunidad”

Ubicado en la localidad de Thirsk, en el condado de Yorkshire, al norte de Inglaterra, Lucie’s Animal Rescue se ocupa de gatos, perros y otros animales heridos, maltrataros o abandonados. Autofinanciado e independiente, el refugio depende totalmente de las donaciones de particulares.

. Lucie´s Animal Rescue

“Marcus llegó a nosotros muy asustado y nervioso. Sin embargo, en una hora estaba jugando con los otros perros que viven aquí y con mis hijos y se estaba adaptando bien”. Al cabo de cinco días, Marcus todavía no había ladrado ni una sola vez. ”Resulta que todo lo que Marcus necesitaba era una oportunidad, y ahora tiene la oportunidad de prosperar de verdad. Actualmente está bajo evaluación, pero hemos tenido muchas solicitudes para él, así que esperamos encontrarle el mejor hogar para siempre”.

