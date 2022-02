Los 10 ideales lugares del mundo para vivir después de jubilarse

Cuando una vida entera dedicada al trabajo llega a su fin, es momento de pensar en qué hacer con lo ahorrado y empezar a disfrutar el fruto de tanto esfuerzo. Mientras que muchos eligen quedarse cerca de su familia o hacer base en su país natal y empezar a viajar; otros buscan un rotundo cambio de vida, venden todo lo que tienen, arman las valijas y se van a vivir a otra parte del mundo. Es en ese momento en el que surge la incertidumbre y la indecisión: ¿A dónde ir? ¿Qué país es bueno para vivir? Por eso, la revista Travel + Leisure elaboró un listado de diez destinos para vivir una vez que la vida laboral haya terminado.

La lista contempla paisajes de distintas partes del mundo que van desde las cálidas costas centroamericanas, y los históricos panoramas europeos hasta algunas perlitas sudamericanas que resultan muy tentadoras para viajeros de todo el mundo.

Portugal

Portugal se convirtió en un destino muy deseado para propios y ajenos. Sus playas, paisajes y calidad de vida lo convierten en un lugar muy elegido y una opción agradable para cualquiera. Acorde a lo investigado por la revista, el costo de vida no es muy elevado. Si bien depende de cada ciudad -por ejemplo, Lisboa es más cara que Oporto-, se estima que sus costos son 50% menores que los de la ciudad de Nueva York.

Las playas de Portugal, un bien deseado para turistas y posibles residentes Archivo

Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertos requisitos para trasladarse ahí. En primer lugar, Portugal demanda un seguro de salud para que jubilados obtengan el permiso de residencia además del pasaporte y un comprobante de ingresos. Todo se puede obtener a través del consulado local y tiene una duración máxima de cinco años. Cumplido ese plazo, se debe solicitar un permiso permanente.

España

Justo al lado de Portugal se extiende un país muy entrañable para muchos argentinos. Las raíces los llaman y una vez retirados hay quienes deciden que España sea el lugar donde pasar sus días. Este país cuenta con una gran variedad de entornos que se adaptan a cada necesidad: desde grandes ciudades céntricas y costeras hasta pequeños pueblos, más tranquilos y acogedores.

Cádiz, una de las ciduades españolas más consideradas al momento de trasladarse

Si bien existen varios tipos de visa para asentarse allí -y contar con la ciudadanía ahorra todo tipo de papelerío- los jubilados que no formen parte de la Unión Europea deben solicitar la visa de residencia la cual se otorga por un año, luego por cinco y cumplido ese primer plazo de seis años totales, se puede solicitar permanentemente.

En cuanto al costo de vida, claro está que las grandes urbes manejan precios más elevados que las afueras. Sin embargo, existen alternativas accesibles para todos los bolsillos como Alicante, Toledo y Bilbao.

Malta

Para seguir con el abanico europeo, Malta se posiciona como una gran alternativa para los amantes de la playa y la arquitectura. El idioma no es problema, con un básico manejo de inglés alcanza para desenvolverse en el día a día. El costo de vida no difiere de los demás países de Europa y, a diferencia de los anteriores, hay que contratar atención médica privada ya que los expatriados no tienen acceso al seguro médico nacional.

Si bien sus requisitos son estrictos, Malta es una gran alternativa para quienes buscan tranquilidad y privacidad Instagram @visitmalta

Obtener la residencia es un poco más complejo. En primer lugar, hay que postularse y cumplir con los requisitos que se destacan en la página oficial de la isla y, de ser así, seguir el paso a paso -también destacado en la web-. En cuanto a los requerimientos, se pide -por ejemplo- tener bienes de capital de no menos de €500.000, no tener antecedentes penales y contar con seguro médico privado. Por otro lado y respecto al paso a paso se pide:

Pagar una tasa administrativa no reembolsable de € 40.000

Alquilar una propiedad por un mínimo de € 10.000 en el sur de Malta o € 12.000 en el resto de Malta o;

Comprar una propiedad por un valor mínimo de € 300.000 en el sur de Malta o € 350.000 en el resto de Malta

Si se compra una propiedad, pagar una contribución al Gobierno de € 28.000 o, si se alquila, de € 58.000

Pagar € 7.500 adicionales por cada dependiente adulto adicional a excepción del cónyuge

Mantener la propiedad por un mínimo de cinco años

Hacer una donación de € 2000 a una ONG local

Contratar una póliza de seguro por enfermedad contra todo riesgo en Malta y un seguro de viajes para Schengen además de poseer un documento de viaje válido

Estados Unidos

Si bien su latitud y longitud permite encontrar varios climas, ciudades y culturas, el estado más elegido por los jubilados es Florida. Clima cálido, kilómetros de costa y la inexistencia de impuestos estatales sobre el alquiler son sus atractivos más llamativos. Por otro lado, al ser una zona turística, no cuenta con una población demasiado grande y los centros para jubilados abundan en esta área.

La zona de Los Cayos, Florida, tiene un clima tropical y playas cautivantes para jubilados, turistas y familias

Por otro lado, si Florida no resulta tentador, las ciudades universitarias o los pequeños pueblos pueden ser la mejor alternativa y que, hoy por hoy, son los destinos más buscados por jubilados estadounidenses.

Panamá

Centroamérica también tiene su atractivo y Panamá es una de sus joyas. Con un ambiente caribeño y un clima ideal para los amantes del calor, resulta una opción por demás tentadora. El costo de vida, según la ubicación y la vivienda, puede variar pero no son números exorbitantes y hay opciones para todos los bolsillos.

El Casco antiguo de Panamá es un atractivo para todo aquel que visita el país centroamericano y un motivo por el cual muchos eligen vivir cerca de él

Con la visa de pensionado se puede acceder a un ingreso mensual de U$D1000 junto con interesantes descuentos y la exención de impuestos sobre la importación de bienes para el hogar. Con un pasaporte común se puede residir por tres meses sin problemas pero para acceder a la permanente hay que hacer los trámites con un abogado de inmigración local. El acceso al sistema de salud requiere un copago por los servicios si se opta por el sistema público mientras que el privado cuenta con precios accesibles.

República Dominicana

Esta isla tropical es una de las menos costosas en Latinoamérica para jubilados. Su ubicación, a tan solo dos horas de Miami, la hace una alternativa muy interesante para viajeros. Los jubilados no son elegibles para los programas gubernamentales por lo que la atención médica corre por cuenta propia.

Las playas de Punta Cana, en República Dominicana, despiertan el interés de todo el mundo por vivir cerca de ellas

Sin embargo, al igual que Panamá, la visa de retiro o pensionado le otorga a sus habitantes U$D 1500 por mes luego de una verificación de antecedentes y la presentación de la partida de nacimiento. Para llegar al país se puede hacer con una visa de turista y una vez instalados, solicitar la visa de jubilación que requiere varios meses de trámites. Un consejo que brinda la revista para quienes opten por este destino es hacer una investigación antes de trasladarse ya que hay varias zonas que no se consideran seguras.

Costa Rica

Otra opción caribeña para los amantes de la playa y el calor. El costo de vida no difiere de sus pares centroamericanos pero para obtener la residencia hay que certificar un ingreso mensual de al menos U$S 1000 que deben ser transferidos a un banco costarricense para cubrir gastos. Por otro lado, existe el Programa Rentista que está diseñado para quienes no tienen una pensión mensual y requiere contar con un mínimo de U$S60.000 o ingresos por mes de otras fuentes de U$S2500 durante dos años.

Centroamérica cautiva con sus playas y Costa Rica destaca por las costas de la Isla San Lucas, en la provincia de Puntarenas AFP

Costa Rica cuenta con la ventaja de que su sistema de salud no tiene copagos ni exclusiones y pueden acceder locales como extranjeros sin problemas. La alternativa privada siempre está disponible con costos adaptables a distintos bolsillos y planes.

México

Además de ser un cautivante destino turístico es una gran alternativa para trasladarse una vez jubilado. El país cuenta con distintos climas y paisajes que van desde áridos desiertos hasta impresionantes playas. Pueblos, ciudades y pequeños poblados también se destacan en el abanico de opciones.

Los colores, la historia y el paisaje mexicano despiertan las ganas de trasladarse allí

Convertirse en residente es fácil; solo se necesitan U$S2100 de ingreso mensual para obtener la residencia temporal y U$S2700 para la permanente. A su vez, hay que contar con un saldo bancario en una entidad mexicana de U$S36.000 o U$S149.000 respectivamente para cada visa. En cuanto a la temporal, se puede solicitar por hasta cuatro años con la posibilidad de extenderla por otro período más. Las solicitudes se procesan desde el Consulado de México en cada país.

Colombia

Ubicado al noroeste de Sudamérica cuenta con playas, selva tropical, montañas y una gran variedad de pueblos y ciudades. Vivir allí no es demasiado caro pero, al igual que en muchas zonas latinoamericanas, depende de la ciudad que se elija para echar raíces. El servicio de salud está disponible para todo aquel que cuente con una identificación nacional y, para residentes extranjeros, se solicita el pago de una pequeña prima.

La ciudad de Cartagena, con sus playas y modernidad, se convirtió en uno de los destinos elegidos por jubilados de todo el mundo Foto: Jesús David Moreno

Para obtener la visa de residente hay que acreditar un ingreso mensual de al menos tres veces el salario mínimo de Colombia (un millón de pesos colombianos, es decir U$S255) los cuales pueden provenir de planes de Seguridad Social, ahorros o pensiones. Pasados cinco años viviendo en el país, se puede solicitar una visa permanente.

Ecuador

La costa del Océano Pacífico y un bajo costo de vida hacen que sea la alternativa más agradable para visitantes extranjeros. Además, Ecuador se maneja con el dólar estadounidense como moneda oficial por lo que el tipo de cambio y el acceso a bienes y servicios no requiere tantos trámites como sí otros países de América del Sur.

Ecuador es un destino cautivante para quienes disfrutan de la arquitectura y el pasiaje natural Expreso.info

En lo que respecta al sistema de salud, es de alta calidad y está disponible para todos al costo de U$S 100 mensuales para obtener una cobertura completa. Las visas de residencia permanente no requieren mucho papelerío: alcanza con certificar haber vivido 21 meses con visa temporal en Ecuador, presentar una inversión en bienes raíces o depósitos bancarios y un certificado de ingresos mínimos. El trámite se puede realizar de manera online a través de la web oficial.