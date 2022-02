Pedía plata en un semáforo, le ofrecieron trabajo y su inesperada reacción se volvió viral

Actualmente, el mundo entero atraviesa un momento social y económico complejo provocado por los arduos años de pandemia. En este contexto, son muchas las personas que perdieron su trabajo y que debieron recurrir a pedir dinero en la calle para poder sobrevivir en el día a día. Frente a esta problemática, las comunidades de vecinos suelen responder a través de colectas o, incluso, pueden llegar a ofrecer trabajo a quien lo necesita. Esta práctica quedó evidenciada en un video que se viralizó recientemente, en donde un hombre intentó ayudar a otro que pedía plata para comer. Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba.

El hecho sucedió en la localidad de Sabinas en el estado de Coahuila, en México, a finales de marzo de 2021 y volvió a viralizarse n los últimos días. Un hombre que aparentaba vivir en la calle se encontraba parado junto a un semáforo. Cada vez que la luz roja indicaba a los autos que frenaran, él caminaba entre ellos para pedirles a los conductores si no podían darle algo de plata para comprar comida. No obstante, cuando un vecino le propuso una “changa” en vez de dinero en efectivo, su reacción llamó la atención.

El video está grabado desde el interior de un auto. Al parecer, quien filma ya sabe que ese hombre pide en ese puesto de manera diaria, y se propuso ayudarlo de forma más duradera que simplemente ofrecerle un par de monedas. Una vez detenido al lado del joven, quien lucía una remera estilo chomba de color naranja estridente, escuchó con atención que como le pedía plata ya que no había comido nada en todo el día.

En respuesta, le dijo: “Tengo una chambilla de limpiar un terreno, ¿no quieres?”. Lejos de aceptar la propuesta, el protagonista del video se mostró incómodo y algo nervioso. “Lo que pasa que yo no puedo carnal”, le dijo, tras mirar para todos lados y agitar las manos. Frente a la confusión de quien tenía el celular en mano, el hombre agregó: “Yo me la paso pidiendo, ese es mi rollo, chambear no me place”. Al admitir que su objetivo nunca fue trabajar, no pudo evitar más que soltar un par de risas entrecortadas.

Quien conducía el vehículo contestó con otra carcajada y, por las dudas que lo hubiese entendido mal, volvió a repetirle la oferta. Le especificó que tenía un pequeño terreno y que necesitaba que alguien se encargara de limpiarlo. Si lo quería, el trabajo podía ser suyo y ganaría algo de plata que le permitiría comer durante un par de días. Pero el hombre que pedía en el semáforo entendió a la perfección la situación, simplemente no le apetecía aceptar.

Tras escuchar la negativa, el conductor dejó de grabar y, más tarde, subió el video a sus redes sociales. Rápidamente, el extraño intercambio se volvió viral y fue compartido un centenar de veces tanto en Facebook como en Twitter. Las respuestas al posteo fueron muy diversas ya que, mientras muchos criticaban a quien filmó por exponer al hombre en situación de calle, otros atacaban a este último por rechazar un trabajo digno.