Los detalles por los que un pasaporte podría quedar invalidado e impedir la salida del país

A la hora de preparar el bolso para un viaje, hay algunos ítems clave para incluir. Además de ropa y cargadores, los viajeros deben tener en cuenta qué se precisa para ingresar a cada país, como visados especiales, posibles vacunas y, por supuesto, el pasaporte. Este documento de identidad es indispensable para moverse por el mundo, por lo que es importante tener en cuenta algunos detalles para que no sea invalidado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que, además de la fecha de vencimiento, el “estado general” del pasaporte es un aspecto clave durante los controles migratorios.

Rasgaduras importantes, hongos, manchas, páginas de visa faltantes o arrancadas, perforaciones o marcas no oficiales en la página de datos son algunos de los detalles por los que el pasaporte podría ser rechazado por las aerolíneas o el personal de aduanas, consignó el medio especializado Travel Leisure.

El personal de aduana puede llegar a rechazar un pasaporte si está dañado CBP

El organismo ejecutivo federal estadounidense aclaró, además, que el desgaste normal del papel, como las páginas dobladas, no suele ser considerado un daño que invalide el documento.

Recomendaciones de expertos

“En todos mis viajes personales y en los que organicé, vi muchas maneras en que un daño en el pasaporte puede provocar que se considere inválido”, afirmó al mismo medio Leslie Coleman, fundadora de Suitcase Gals, una agencia especializada en viajes de lujo en grupos reducidos para mujeres mayores de 40 años. “El problema más común es el daño por agua: las páginas se arrugan y la tinta de los sellos anteriores puede correrse, lo que hace que esas páginas sean ilegibles", detalló.

Las manchas de agua suelen ser las más habituales, ya que el pasaporte se guarda en el mismo bolso o mochila en el que también va una botella o un paraguas, objetos que pueden llegar a filtrar humedad. “Hay que guardar siempre el pasaporte en un lugar fresco y seco para protegerlo y garantizar viajes sin contratiempos", afirmó Coleman. También recomendó la utilidad de una cartera o funda para pasaporte.

Las manchas de agua son las más peligrosas en las hojas del pasaporte Unsplash

“Una buena regla general es revisar el pasaporte inmediatamente después de reservar el viaje para tener tiempo suficiente para corregir cualquier daño”, dijo Coleman y añadió: “Asegúrate de que esté firmado, que las páginas estén limpias y sin anotaciones adicionales aparte de los sellos, y que no haya roturas ni páginas faltantes”.

También hizo hincapié en la importancia de revisar el código de barras del pasaporte y comprobar si está rayado o tiene marcas en alguna parte en donde haya información importante. “Un arañazo en el código de barras podría impedir que las máquinas utilizadas para validarlo lo lean”, explicó.

“Cada página de su pasaporte es tan importante como las demás. Si una página está dañada, todo su pasaporte pierde validez. El pasaporte es un documento legal y debe estar en perfecto estado", reiteró.

Ranking de pasaportes más exitosos

La firma de asesoría migratoria Global Citizen Solutions publicó recientemente su índice anual de pasaportes más poderosos del mundo, en donde evalúa a 197 países y territorios mediante 14 indicadores distribuidos en tres pilares: movilidad mejorada, inversión y calidad de vida.

Suecia

Suiza

Finlandia

Alemania

Países Bajos

Dinamarca

Irlanda

Reino Unido

Noruega

Singapur

Según los datos oficiales del relevamiento, la Argentina se ubicó en el puesto 52 de la clasificación general. Al desagregar el desempeño del país por aspectos individuales, el país alcanzó las siguientes posiciones: