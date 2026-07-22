Requisitos para viajar al exterior con menores de edad

La Dirección Nacional de Migraciones, organismo que depende del Ministerio de Seguridad, difundió una serie de guías obligatorias para todas aquellas familias que planean viajes al exterior con menores de edad. Ante la proximidad de fechas vacacionales o traslados programados, la entidad enfatiza la importancia de gestionar la autorización de salida del país con antelación, un proceso esencial para garantizar la legalidad del movimiento fronterizo y la seguridad de los jóvenes viajeros.

Todo lo que necesitás saber para tramitar la autorización de salida del país (Foto: argentina.gob.ar)

El requerimiento legal rige de manera estricta cuando el menor viaja solo, acompañado por uno solo de sus padres o tutores legales, o bien cuando lo hace bajo la tutela de terceros. En el escenario donde el menor viaja junto a ambos progenitores, la normativa dispone que solo resulta necesario presentar la documentación que acredite el vínculo filial, como la libreta de matrimonio o la partida de nacimiento, además del documento de identidad. En todos los casos, el organismo subraya que resulta indispensable exhibir el último ejemplar vigente del Documento Nacional de Identidad o el pasaporte, puesto que la falta de esta pieza impide el egreso del territorio nacional.

Para facilitar el proceso a los ciudadanos, Migraciones dispone de más de 100 dependencias distribuidas en todo el país, que incluyen delegaciones, oficinas migratorias y pasos fronterizos. El sistema permite optar entre tres modalidades de trámite, las cuales se definen según el tiempo disponible antes de la fecha de partida. La opción denominada Normal posee un tiempo de procesamiento de diez días hábiles, mientras que la modalidad Express se resuelve en un lapso de 48 horas. Ambos servicios se encuentran disponibles en la Sede Central de Migraciones y en las delegaciones regionales. Por otra parte, para situaciones de urgencia, existe la categoría Al Instante, que permite obtener el permiso en un máximo de dos horas. Este trámite específico puede realizarse en el Aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque, terminales de Buquebus, la Sede Central y diversos pasos fronterizos habilitados.

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El trámite exige la presentación de la documentación del menor, los papeles de los autorizantes y los comprobantes del vínculo legal. En el caso de que solo uno de los padres realice la gestión para otorgar el permiso al otro progenitor, la ley contempla esta posibilidad. Sin embargo, si el padre que autoriza se encuentra fuera del país, este debe gestionar el documento ante el consulado argentino correspondiente a su ubicación actual. Asimismo, las autorizaciones pueden solicitarse por períodos variables: existe el permiso para un viaje único, el cual debe concretarse dentro de los 90 días posteriores a su emisión, otros por un tiempo definido o bien una autorización que extiende su vigencia hasta la mayoría de edad. La normativa prevé que cualquiera de los progenitores puede revocar el permiso en cualquier momento mediante los canales oficiales.

Para obtener información adicional, los ciudadanos pueden consultar el portal web del organismo o comunicarse a través de los canales oficiales, incluyendo el contacto vía WhatsApp al número 11 3910-1010. La institución recomienda verificar toda la documentación antes de presentarse en la oficina elegida para evitar retrasos en el inicio del viaje.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA