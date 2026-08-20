Los expertos coinciden: por qué es mejor el café usado para limpiar el inodoro

Para la higiene del hogar existen diferentes químicos o productos que sirven para dejar más blancas algunas partes del baño. Sin embargo, en las redes sociales, los expertos en limpieza sugirieron aplicar café usado para facilitar la remoción de suciedad en los inodoros. A continuación, enterate por qué sucede esto y cómo podés aplicarlo de manera segura.

En algunos países, el café usado se adoptó en la limpieza porque tiene la propiedad de eliminar olores y facilita el flujo en las tuberías. Este material no afecta la piel o la salud de la persona que lo pone en práctica, a diferencia del resto de las fórmulas químicas que, combinadas, pueden dañar la piel, el sistema respiratorio o la vista.

El café usado puede aplicarse en la limieza del inodoro por sus propiedades para prevenir malos olores (Fuente: Pexels)

Qué pasa si tirás café usado al inodoro

De acuerdo a los expertos en limpieza, algunos beneficios de aplicar este producto orgánico directamente en el agua del inodoro permiten:

Neutralizar malos olores.

Reduce la percepción de humedad en espacios cerrados.

Aporta un aroma suave que mejora el ambiente.

Contribuye a la limpieza de las cañerías del inodoro y remueve viejas acumulaciones de sarro gracias a su textura. Este procedimiento puede demandar varias aplicaciones hasta que surta efecto.

Evita acumulaciones de suciedad en la olla del inodoro.

Hay que tener en cuenta que este producto orgánico no desinfecta ni reemplaza definitivamente a la lavandina.

Cómo aplicar el café en la limpieza del inodoro y cómo potenciar su efecto

Para maximizar su impacto, el método suele combinarse con bicarbonato de sodio, el cual es considerado un aliado frecuente en el hogar para neutralizar olores y absorber humedad. Al mezclar ambos componentes, se potencia una desodorización superficial. La aplicación recomendada consiste en colocar una o dos cucharadas de la mezcla, dejarla actuar durante varias horas o incluso toda la noche, y luego accionar la descarga. No obstante, especialistas advierten que este procedimiento no sustituye las limpiezas profundas ni actúa como un desinfectante químico de grado profesional.

El bicarbonato de sodio puede mezclarse con el café usado para limpiar los inodoros Getty Images

Advertencias del uso de café en la limpieza del inodoro

Quienes trabajan en empresas de higiene doméstica o empresarial aseguran que hay que tomar precauciones al implementar estos trucos. Si bien el café es natural, se debe moderar su uso para evitar acumulaciones innecesarias en sistemas de cañerías antiguas o delicadas.

Cómo aplicar café en el inodoro - @milibrodetips

Los expertos remarcan que los resultados son, por definición, limitados y temporales. El objetivo central es generar una sensación de frescura, no reemplazar productos de higiene específicos para sanitarios. Más allá de sus usos en el baño, el café molido ya utilizado también es valorado para absorber olores en heladeras, zapateros o como fertilizante orgánico para plantas que requieren suelos ácidos.