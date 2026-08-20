Alan y Katie, jubilados antes de los 40: “Llevamos el almuerzo al trabajo durante 10 años”

Alan y Katie Donegan lograron retirarse hace siete años en el Reino Unido tras una década de austeridad extrema. A sus 40 y 35 años respectivamente, la pareja alcanzó el millón de libras esterlinas, equivalentes a 1,3 millones de dólares, mediante una estrategia de ahorro disciplinado que consistió en evitar gastos innecesarios y priorizar la inversión constante.

Según detalla el artículo original de la BBC firmado por Alice Kantor, este método les permitió dejar sus puestos de trabajo en el coaching y el sector actuarial mucho antes de lo habitual.

Los Donegan ahora tienen tiepo libre para viajar por el mundo (Fuente: Instagram/@alandonegan)

“Llevamos el almuerzo al trabajo durante 10 años y pudimos jubilarnos”, confiesa Alan. El ahorro de 53.000 dólares solo en viandas durante ese lapso refleja la lógica de su estilo de vida. Los Donegan evitaban incluso encender la calefacción en su hogar durante los inviernos crudos del sur de Inglaterra, y prefirieron el uso de capas de abrigo y bolsas de agua caliente. Alan enfatiza que esta conducta no representaba un sufrimiento, sino una táctica deliberada orientada a comprar su libertad personal a largo plazo.

Este matrimonio integra el movimiento FIRE, sigla en inglés de Independencia Financiera, Jubilación Anticipada. Lo que comenzó como un pequeño grupo de entusiastas hace quince años, hoy agrupa a casi un millón de usuarios en foros especializados de Reddit.

El principio básico resulta sencillo en su formulación: vivir de manera extremadamente austera durante la etapa activa para maximizar los ingresos y capitalizar el excedente mediante inversiones.

Sin embargo, el contexto económico actual, caracterizado por una inflación elevada y el incremento constante de los costos habitacionales, impone desafíos adicionales. En países como el Reino Unido y los Estados Unidos, la edad promedio de retiro ya supera los 64 años.

Katie y Alan Donegan pudieron jubilarse cuando él tenía 40 años y ella 35 Alan Donegan

Otros referentes del movimiento ofrecen testimonios similares. Amy Minkley, docente estadounidense de 49 años, alcanzó su jubilación a los 44 tras una trayectoria en colegios internacionales de Asia. Su enfoque se basó en la reducción drástica de gastos, la eliminación de lujos y la convivencia compartida en destinos con bajo costo de vida.

“Gastá menos de lo que ganás, invertí la diferencia y dale tiempo a tu dinero para que crezca”, resume Minkley sobre una filosofía que hoy le permite residir en Bali con sus ahorros.

Amy Minkley trabajó en el extranjero como maestra antes de jubilarse a los 44 años Amy Minkley

No obstante, el sector financiero advierte sobre las posibles consecuencias de esta meta. Carol Schleif, estratega de BMO Private Wealth, señala que un retiro precoz podría afectar facetas vitales como la salud mental y los vínculos afectivos.

“Si te jubilás pronto pero careces de amistades o un propósito, cabe preguntarse si realmente vale la pena”, sostiene la experta. Por su parte, Sarah Coles, de la plataforma AJ Bell, sugiere caminos más flexibles, como el modelo Barista FIRE, que combina ahorros con empleos de medio tiempo para suavizar la transición.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo de la BBC firmado por Alice Kantor.