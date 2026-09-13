Los expertos en psicología coinciden: las personas que escriben cada experiencia vivida en un cuaderno o en el celular pretenden recuperar su equilibrio emocional

Cada día, muchas personas tienen la costumbre de anotar cada experiencia en un bloc de notas o en su celular. Se trata de un hábito que han ido construyendo con el pasar de los días, lo cual les ha resultado beneficioso. Puede parecer una práctica común, pero los expertos en psicología tiene una perspectiva al respecto.

Para los especialistas, quienes anotan todo practican la autoconsciencia Magnific

Se debe tener en cuenta que todos no cuentan con este hábito, ya que cada persona tiene una manera distinta de manifestar lo que está experimentando en su interior. Mientras que algunas les agrada conversar con su círculo cercano, otras prefieren realizar una actividad recreativas o escribir en su diario personal.

En el mundo de la psicología, la práctica de plasmar lo que se está sintiendo en un cuaderno o en el bloc del celular se le conoce como escritura terapéutica y es considerada como una potente herramienta en un tratamiento con un profesional de salud mental.

Qué dice la psicología

El hábito de redactar cada experiencia vivida es esencial, ya que es una forma de expresar y afrontar las propias emociones. Además, ayuda a que la persona se conozca mejor y acelera la recuperación del malestar que producen los síntomas de la ansiedad y depresión.

Para Kendra Cherry, especialista en rehabilitación psicosocial, dicho hábito demuestra que la persona practica la autoconciencia, pues intenta comprender mejor sus emociones, comportamiento y pensamientos. De esa manera, se logra una mejor autogestión y fomenta excelentes relaciones personales.

Hay personas que usan su celular como un diario personal (Foto: Freepik)

Existe una perspectiva interesante ofrecida por el portal Psicología y Mente: las personas que practican frecuentemente la escritura terapéutica encuentran más sentido a sus propias experiencias y apuntan hacia el lado positivo de los sucesos desagradables.

Dicha afirmación se puede interpretar como una visión optimista de cada experiencia que ha afrontado. Esto no significa que la persona obtenga este beneficio ni bien comience a escribir; al contrario, se trata de un proceso a mediano o largo plazo.

Otros estudios indican que esta costumbre puede revelar que el hombre o la mujer suele ser reservada en las situaciones que experimenta; no tiene la necesidad de comentar a cada persona lo que ha vivido día tras día. Eso sí, no se debe confundir con aislamiento social.

¿Existe alguna diferencia escribir a mano que redactar en el celular?

Muchos tienen la creencia que cada acción tiene un efecto diferente en la vida real, pero esa duda ha sido resuelta por James Pennebaker, profesor emérito de psicología de la Universidad de Texas.

Durante su participación en el podcast Speaking of Psychology de American Psychological Association, enfatizó que no existe diferencia alguna. Lo ideal es que cada persona realice la escritura terapéutica donde se sienta más cómodo de expresar lo que experimenta. Eso sí, aconseja que siempre se apliquen oraciones completas y tengan conexión.

Por Marcelo López.