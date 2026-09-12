Dejaron todo y se instalaron en el campo: “Podemos vivir tranquilamente unos seis meses sin volver a la ciudad”

Dejar la ciudad y comenzar una vida rodeada de naturaleza es una idea que muchas personas sueñan, pero que pocas terminan concretando. Karina y Ricardo, una pareja ecuatoriana, decidió romper sus esquemas y probar suerte al irse a vivir a una finca ubicada en la zona de Pacto, en el noroccidente de Pichincha. “Nunca estamos solos, tenemos animales y podemos vivir tranquilamente unos seis meses sin volver a la ciudad”, asegura la mujer.

Su historia fue contada por Josué y Elie, una pareja de youtubers que lleva adelante el canal Ecuador y sus paisajes oficial. Allí comenzaron mostrando viajes hacia el interior del país y poco a poco se animaron a entrevistar a distintas personas que tenían una forma de vida muy diferente y atractiva para mostrar. “Salieron huyendo de la ciudad para buscar la tranquilidad del campo y viven entre huertos frutales. Lo más bonito es que ellos cosechan, de la mata a la olla”, explicaron los creadores de contenido al presentar la historia.

Según reveló Karina, no siempre había imaginado una vida dedicada al campo. Estudió Administración de Empresas y tenía un buen trabajo en el centro de la ciudad. Con el paso del tiempo y después de convertirse en madre, comenzó a sentir que las exigencias cotidianas estaban interfiriendo con la vida familiar. “Trabajaba todo el día”, recordó.

La familia se alimenta de las frutas que cosecha (Foto: Captura de pantalla de YouTube @Ecuadorysuspaisajesoficial)

La necesidad de pasar más tiempo con sus hijos y buscar un ritmo más desacelerado fue lo que la hizo pensar junto a su marido que era posible irse a vivir al campo. “Cuando me vine al campo, muchos pensaron que estaba loca, porque cómo yo iba a estar acá en el campo. Pero llegamos aquí, nos gustó y tenemos todo lo necesario para vivir. Tenemos nuestra propia comida, sembramos y comemos muy sano y rico”, contó.

En la grabación, los youtubers también decidieron mostrar cómo es el día a día de Karina, Ricardo y sus hijos viviendo en la finca. Ricardo, por ejemplo, es el encargado de recoger los huevos de las gallinas todas las mañanas. Durante la recorrida por el lugar, el hombre mostró algunos de los huevos recién puestos y explicó que la tranquilidad se convirtió en una de las principales razones por las que disfruta de su nueva vida. “Yo estoy muy contento de vivir aquí. Ahora lo menos es más. Hay menos problemas. La paso tranquilo”, aseguró.

Ricardo es quien alimenta a las gallinas (Foto: Captura de pantalla de YouTube @ecuadorysuspaisajesoficial)

Pero, lejos de idealizar esta vida, la familia reconoció que también existe un trabajo arduo en el que deben colaborar todos los integrantes para llegar a cumplir con las obligaciones diarias. Mientras Ricardo se ocupa de las gallinas, una de sus hijas debe recorrer el terreno en busca de frutas. Equipada con un machete y un cesto sobre la espalda, baja por el monte para recolectar diferentes variedades tropicales. Entre los cultivos también cuentan con bananos, que les permiten obtener fruta directamente de la planta para el consumo cotidiano.

En una de las partes del video, la mujer mostró el arazá, un fruto del que los youtubers jamás habían escuchado hablar. “Es una fruta cítrica cuyo olor es exquisito. Se puede hacer un jugo con leche que se come como un yogur”, explicó.

Karina es quien se encarga de preparar la comida para su familia (Foto: Captura de pantalla de Canal de YouTube @Ecuadorysuspaisajesoficial)

“Esta fruta es de un clima más cálido, pero a esta altura contamos con algunos frutos que los hemos adaptado a este clima”, detalló sobre el trabajo que debieron realizar para adaptar el fruto al lugar.