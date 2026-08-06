Los expertos en psicología coinciden: las personas que saben decir “no” tienen un alto nivel de autoestima

Para algunas personas, decir “no” es meterse en problemas, perder oportunidades o sentir culpa crónica, mientras que otros reconocen la incomodidad o ansiedad que les puede producir hacer algo en lo que no están de acuerdo. Y es que poner límites concretos no siempre es sencillo para todos, pero hay personas que lo logran y así fortalecen vínculos. Frente a esto, la psicología analizó por qué algunos sí pueden hacerlo y los expertos coincidieron en que se caracterizan por un alto nivel de autoestima y autoconocimiento, lo que les permite definir qué aceptan y qué no en sus relaciones tanto personales como laborales.

¿Qué dice la psicología de las personas que ponen límites concretos y saben decir “no”?

La psicología indica que las personas que ponen límites concretos poseen un alto nivel de autoestima, asertividad y autoconocimiento. Entienden que decir “no” es una forma de proteger su salud mental, su energía emocional y su espacio personal, y no un acto de egoísmo o agresión hacia los demás.

El saber poner límites tiene estrecha relación con el autoestima, la asertividad y autoconocimiento

Además, “aprender a poner límites concretos en el día a día” también es vital para cultivar el amor propio, que es la capacidad de valorarte y tratarte con respeto, independientemente de tus éxitos, errores o de la opinión de los demás.

“El amor propio influye en la forma en la que una persona se valora, se cuida y se relaciona con los demás (…) Desarrollar y conocer los propios límites, valores, capacidades y deseos protege contra la presión externa, la comparación social y la autoexigencia excesiva”, dijo la psicóloga Rosario Linares al medio Vozpópuli.

Este autoconocimiento interno “permite reducir la distancia entre quién se es y entre quién se quiere llegar a ser, lo que genera una sensación de autenticidad y reduce el conflicto interno que conlleva el actuar en contra de los propios valores por miedo o presión”, concluyó.

Las personas que saben decir que no se hacen cargo de sus propias emociones y no cargan con las expectativas o enojos ajenos getty - Shutterstock

¿Qué características comparten las personas que ponen límites concretos y saben decir “no”?

Los expertos destacan ciertos rasgos psicológicos principales en estas personas:

Autenticidad : saben lo que necesitan, sienten y aceptan.

: saben lo que necesitan, sienten y aceptan. Asertividad : comunican sus decisiones de forma clara, directa y sin rodeos.

: comunican sus decisiones de forma clara, directa y sin rodeos. Responsabilidad emocional : se hacen cargo de sus propias emociones y no cargan con las expectativas o enojos ajenos.

: se hacen cargo de sus propias emociones y no cargan con las expectativas o enojos ajenos. Coherencia: mantienen un equilibrio entre lo que dicen y las consecuencias que aplican si no se respetan sus acuerdos.

Además, recalcan que esta conducta tiene beneficios como la reducción del estrés, ya que evita el agotamiento por sobrecarga de favores o compromisos indeseados; permite relaciones sanas porque se fomentan vínculos más honestos, transparentes y libres de resentimiento o manipulación; se logra un respeto mutuo al mostrarse firmes, y enseñan a los demás cómo tratarlos adecuadamente.

Por Sandra Morales (para revista Mag.)