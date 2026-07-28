Los psicólogos coinciden: las personas que escuchan siempre las mismas canciones buscan estabilidad y una sensación de control que permite reducir la ansiedad

Escuchar una y otra vez la misma lista de reproducción suele interpretarse como una simple preferencia estética, pero investigaciones interdisciplinarias sugieren que esta práctica revela aspectos profundos sobre la estructura mental del oyente. En un mundo caracterizado por cambios constantes y una incertidumbre creciente, la repetición musical se consolida como un refugio. Según los expertos, estas melodías conocidas brindan una estabilidad necesaria y una sensación de control que permite reducir de manera efectiva los niveles de ansiedad en el individuo.

El informe anual 2022 del Center of Music in The Brain explica este fenómeno desde una perspectiva biológica. Al reproducir una canción favorita, el cerebro activa su sistema de recompensa y libera dopamina, el neurotransmisor asociado con el placer. Esta descarga química genera una dependencia positiva que motiva al oyente a presionar el botón de repetir. De esta forma, la música trasciende su función de entretenimiento para convertirse en una herramienta de exploración y regulación emocional profunda.

Qué significa escuchar siempre las mismas canciones, según la psicología (Foto: Freepik)

La psicología atribuye gran parte de esta tendencia al denominado efecto de familiaridad. El cerebro humano procesa de forma positiva los estímulos conocidos, activando áreas cerebrales vinculadas al bienestar y la comodidad. Para quienes buscan un equilibrio emocional, escuchar melodías recurrentes refuerza la satisfacción personal, ya que este comportamiento elimina el factor sorpresa. Al evitar lo inesperado, el oyente permanece en una zona de confort donde cada nota y cada palabra poseen un significado ya procesado, lo que disminuye la exigencia cognitiva.

Los rasgos de personalidad también juegan un rol central. Las personas introvertidas, por ejemplo, utilizan la música familiar como un espacio de tranquilidad donde es posible desconectarse del ruido externo y recargar energías. Este mecanismo de escapismo permite construir una burbuja segura y predecible, evitando estímulos nuevos que requieran una atención extra o generen sobresaltos. No obstante, el hábito conlleva matices cognitivos relevantes. Peter Vuust, profesor de la Royal Academy of Music en Aarhus, Dinamarca, advierte que cuando alguien escucha una pieza de manera excesiva, el contenido se desplaza hacia el extremo opuesto del espectro cerebral. En este punto, el individuo deja de captar información nueva y el proceso de aprendizaje frente a esa obra finaliza.

La estrategia inconsciente que muchas personas usan para aliviar la ansiedad sin saberlo (Foto: Freepik)

Por último, la obsesión con los detalles representa otro factor determinante. Para ciertos oyentes, la música constituye un enigma que requiere resolución. Estos individuos encuentran placer en desmenuzar cada elemento sonoro, desde la letra hasta los arreglos instrumentales más sutiles. En estos casos, la escucha repetida se transforma en un ejercicio de observación minuciosa donde la melodía deja de ser una experiencia pasiva para convertirse en un rompecabezas lógico que el sujeto desea resolver, nota por nota, en la búsqueda de una comprensión total sobre la pieza elegida. Así, lo que parece una elección monótona es, en realidad, un mecanismo complejo para gestionar la psiquis.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA