Los expertos en psicología coinciden: volver a los juegos y canciones de la infancia nos reconecta con nuestra esencia

¿Quién no escuchó un tema musical de la niñez o vio una película de los años noventa y sintió de inmediato una ola cálida de emoción? Lejos de un simple capricho o una pérdida de tiempo, el refugio en los consumos culturales de la infancia cumple una función psicológica fundamental: actúa como un puente directo hacia la identidad más genuina.

Lejos de un simple capricho o una pérdida de tiempo, el refugio en los consumos culturales de la infancia cumple una función psicológica fundamental: actúa como un puente directo hacia la identidad más genuina MICHAELA ZOLAKOVA

La psicología define a la nostalgia no como una simple melancolía, sino como un recurso emocional poderoso. El psicólogo Clay Routledge investigó cómo los recuerdos del pasado ayudan a las personas a regular sus emociones y a encontrar sentido en sus experiencias vitales. Durante la niñez, el mundo aparecía sin el peso de las responsabilidades adultas. En ese contexto, los juegos, las canciones y las películas funcionaban como los escenarios donde la mente construía sus primeros sueños, miedos y alegrías.

Esta conexión posee una base neurobiológica concreta. La neurociencia demuestra que la música y los estímulos sensoriales activan el hipocampo y la corteza prefrontal, las zonas cerebrales encargadas de procesar la memoria autobiográfica y la recompensa. Volver a ellos hoy actúa como un cable a tierra efectivo. Al sintonizar esas melodías o revivir esas historias, el cerebro no recuerda un momento agradable de forma aislada, sino que reactiva el estado emocional exacto de ese niño o niña que fuimos.

Este proceso psicológico recuerda qué motivaba a la persona antes de la llegada del estrés cotidiano, con una oferta clara de seguridad, continuidad y autenticidad. Además, la investigación empírica respalda esta tendencia global: un estudio de la consultora Barclaycard detectó que el 58% de los jóvenes elige consumos de décadas pasadas para hallar estabilidad emocional frente a la incertidumbre moderna.

Los artefactos culturales del ayer funcionan como cápsulas del tiempo con la capacidad de sanar heridas del presente y de amortiguar el impacto del estrés contemporáneo Shutterstock

En ese sentido, el psicólogo Endel Tulving formuló la distinción entre memoria semántica y episódica. La memoria episódica facilita los viajes mentales hacia el pasado y explica la velocidad de este fenómeno afectivo. Aceptar este refugio temporal mitiga los efectos de la soledad y consolida la autoestima. Recordar vivencias significativas fortalece los vínculos sociales originales y otorga perspectiva frente a las crisis adultas actuales.

El impacto de la nostalgia trasciende el plano individual y alcanza la esfera colectiva. Las producciones audiovisuales del pasado promueven la cohesión entre distintas generaciones. El retorno a un videojuego clásico o a una banda sonora antigua reaviva conversaciones con amigos de la infancia y fortalece el sentido de pertenencia a un grupo social, ya que los artefactos culturales del ayer funcionan como cápsulas del tiempo con la capacidad de sanar heridas del presente y de amortiguar el impacto del estrés contemporáneo.

El retorno a un videojuego clásico o a una banda sonora antigua reaviva conversaciones con amigos de la infancia y fortalece el sentido de pertenencia a un grupo social Shutterstock - Shutterstock

Por estas razones, la vuelta a las raíces nunca significa un estancamiento en el pasado, sino que representa una herramienta de bienestar indispensable para la salud mental. Consiste en un abrazo propio a través de los recuerdos de la formación inicial, con el fin de comprender con mayor claridad la identidad presente y la dirección hacia el futuro.