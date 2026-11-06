Mario Benedetti, escritor: “El amor no es repetición. Cada acto de amor es un ciclo en sí mismo, una órbita cerrada en su

En tiempos actuales, muchos vínculos amorosos consideran que ciertas palabras o gestos diarios son suficientes para expresar el verdadero amor, sin saber que cayeron en la monotonía y no mantienen viva esa chispa que genera este valioso sentimiento. En ese sentido, la cita del día de Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo, nos intenta explicar por qué pesa más la “intención” que la “frecuencia” al demostrar afecto.

La frase “El amor no es repetición. Cada acto de amor es un ciclo en sí mismo, una órbita cerrada en su propio ritual” nos invita a reflexionar que el sentimiento de amar no es realizar acciones automáticas todos los días; al contrario, el cariño real necesita sentirse como si fuera la primera vez.

Esto no significa que se deba dejar de expresar lo que sientes cada día, sino que esta frecuencia muestre evidencias de que realmente es sincera. Es así que la pareja puede gozar de la plenitud de la unión que mantienen por buen tiempo.

Se puede abrazar a la misma persona durante meses o años, pero ese abrazo específico de ahora no tiene por qué ser igual al que se brindó ayer. Se trata de un momento único que empieza, se siente y concluye de forma plena en el presente.

Mario Benedetti propone visualizar el amor como un ritual vivo

En conclusión, Mario Benedetti propone visualizar el amor como un ritual vivo: una elección consciente que suele reiniciarse en cada detalle. Entonces, el cariño demostrado cada día puede cobrar sentido cuando se le aplica la atención y el significado que corresponde.

Más citas de Mario Benedetti

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas”.

“Me gusta la gente capaz de entender que el mayor del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón”.

“Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo”.

“Nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza”. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados”.

“Cada vez que te enamores no expliques a nadie nada, deja que el amor te invada sin entrar en pormenores”.

Por Marcelo López para Mag.