Los expertos en psicología respondieron si el amor tiene fecha de vencimiento

La mayoría de las personas en algún momento de su vida ha sentido lo que comúnmente se llama ‘amor’ o ‘enamoramiento’. Este puede catalogarse como una emoción intensa cuando conocen a alguien nuevo en sus vidas y promueve la estabilidad en pareja. Sin embargo, para algunos expertos en psicología, esto sí puede tener una fecha de vencimiento.

Según el centro de investigación en psicología Área Humana de España, la ciencia tiene una explicación coherente para todo lo que pasa con las personas cuando sienten que están en una fase de enamoramiento hacia otra persona. En primer lugar, desde este centro definen el enamoramiento “como un estado emocional transitorio, caracterizado por una fuerte activación bioquímica y fisiológica, cuyo rasgo principal es el deseo intenso de unión con otra persona”.

El verdadero amor empieza justo cuando la idealización desaparece (Foto: FreeP¡CK)

Asimismo, señalan que no es “un acto voluntario, sino una respuesta biológica y psicológica que altera nuestra percepción de la realidad, focalizando toda nuestra atención en el objeto de nuestro deseo”. Por lo que, según afirman, nadie elige cuándo ni dónde enamorarse.

La “química” del amor

Aseguran también que, si bien históricamente se mencionó que el amor proviene del corazón, es en el cerebro donde ocurre la fase del enamoramiento. El sistema nervioso, señalan, “se convierte en una fábrica de neurotransmisores y hormonas”. Comentan que no es algo irracional, sino el resultado de un cóctel químico natural.

Cuando el amor empieza a aparecer en el cerebro, se activa la dopamina, que es la responsable de la motivación y la búsqueda de recompensa. También entra en acción la feniletilamina, que es la encargada de la energía desbordante que tienen las personas cuando se están enamorando. La serotonina también juega un papel importante y es la que hace que “no podamos sacar de nuestro pensamiento a la otra persona”.

La serotonina juega un papel importante en la etapa de enamoramiento PeopleImages.com - Yuri A - Shutterstock

En Área Humana citan a la antropóloga Helen Fisher, quien se encargó de demostrar que el amor no es una emoción única, sino que, en su lugar, se compone de tres sistemas cerebrales distintos que interactúan y funcionan con químicas diferentes. Estas son: el impulso sexual, el amor romántico (enamoramiento) y el apego, que describen como el amor de compañerismo es el encargado de la estabilidad a largo plazo.

¿El amor se vence?

Con base en los estudios científicos que se llevaron a cabo y en la información revelada por Área Humana en España, desde el punto de vista neurológico, el amor sí tiene una fecha de caducidad. Se estima que esta fase bioquímica dure alrededor de 18 a 30 meses.

Señalan que esta fase no puede durar “toda la vida porque el cerebro no puede mantener un estado de alerta y gasto energético eternamente; se agotaría”. Del mismo modo, confirman que los receptores neuronales se habitúan a la dopamina y la euforia desciende.

No obstante, recalcan que no hay que interpretar esto como un “se acabó el amor”, ya que, en realidad, desde este momento empieza “la oportunidad para construir un amor profundo”. También indican que no sentir la misma emoción del principio no es un síntoma de que ya no se ame a alguien, aunque se debe valorar para determinarlo.

También hacen énfasis en que esta sensación deja de ser sana cuando la intensidad emocional no le permite llevar una vida funcional, le trae dificultades laborales o aislamiento. Del mismo modo, si aparecen conductas de control excesivo o celos intensos, si nota una dependencia emocional en la que constantemente debe buscar aprobación del otro o si se idealiza a la otra persona.

Por Juan Sebastián Cardona