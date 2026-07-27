Un perrito persiguió durante cuadras el auto de su dueña y desató indignación: “¿Por qué no lo ponen en adopción?"

En medio del tráfico de Quito, Ecuador, una escena protagonizada por un perro y un auto provocó indignación entre conductores y usuarios de redes sociales. Un video muestra a un perro labrador corriendo detrás de un vehículo durante varias cuadras, mientras algunas personas increpan a la mujer que iba al volante al considerar que estaba intentando abandonarlo.

Las imágenes muestran que el animal no solo perseguía el auto, sino que, una vez el vehículo se detuvo, intentó regresar con quien aparentemente era su familia. Incluso, trató de subir al vehículo, permaneciendo cerca de la puerta.

El video que desató la polémica en Quito

Uno de los testigos cuestionó directamente a la conductora y le pidió que buscara otra alternativa si ya no podía hacerse cargo del perro. “¿Por qué no lo ponen en adopción?”, se escucha decir en el video. También aseguró que el animal llevaba “seis cuadras” siguiendo el vehículo y advirtió que denunciaría lo ocurrido.

La respuesta de la conductora

Durante la grabación, la mujer rechazó las acusaciones y respondió: “Yo no lo estoy dejando, entiendan”. Sin embargo, esa explicación no convenció a quienes estaban en el lugar, que continuaron reclamándole mientras el perro insistía en acercarse al automóvil.

La mujer en cuestión dijo que no estaba abandonando al animal

El video se viralizó rápidamente y abrió un debate en redes sociales sobre lo sucedido. Mientras algunos usuarios pidieron esperar el pronunciamiento de las autoridades antes de sacar conclusiones, otros solicitaron que el caso fuera investigado para establecer si existió una conducta que pudiera constituir maltrato animal.

Las consecuencias del abandono de una mascota

Más allá de este caso en particular, especialistas y organizaciones dedicadas al bienestar animal coinciden en que abandonar a un animal de compañía representa una forma de maltrato.

Los perros y gatos domésticos dependen de las personas para alimentarse, recibir atención veterinaria y mantenerse protegidos, por lo que quedar solos en la calle los expone a hambre, enfermedades, accidentes de tránsito y agresiones.

Es muy importante cuidar de las mascotas de uno (Foto: Ilustrativa IA)

Además de los riesgos físicos, los animales pueden experimentar altos niveles de estrés, ansiedad y desorientación al perder de forma repentina el vínculo con su entorno habitual. Diversos estudios sobre comportamiento animal documentaron que esa ruptura puede afectar significativamente su bienestar emocional.

En Colombia, la legislación reconoce a los animales como seres sintientes y contempla sanciones para quienes incurran en actos de maltrato, entre ellos el abandono cuando este derive en afectaciones para su integridad.

Si una persona no puede continuar al cuidado de una mascota, las recomendaciones apuntan a acudir a procesos responsables de adopción o buscar apoyo en fundaciones y organizaciones de protección animal, en lugar de dejarla a su suerte.