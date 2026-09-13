Los jardineros coinciden sobre poner sal gruesa en la tierra de la lengua de suegra

La Sansevieria, reconocida popularmente en los hogares argentinos como lengua de suegra, ocupa un lugar central en la decoración de interiores debido a su notable resistencia y facilidad de mantenimiento. Durante el último tiempo, una costumbre casera ganó terreno entre los seguidores de las energías alternativas: la aplicación de sal gruesa sobre la tierra de estas plantas. Si bien esta técnica posee una raíz profunda en tradiciones que buscan la purificación del hogar, la ciencia botánica y los especialistas en cuidado vegetal plantean interrogantes necesarios sobre su impacto real en la salud de los ejemplares. El procedimiento, difundido ampliamente en redes sociales y entornos hogareños, consiste en colocar un puñado de sal gruesa en la superficie del sustrato, rodeando el tallo de manera equilibrada.

El error común que puede matar a tu Sanseveriana o lengua de suegra (Fuente: Pexels)

Desde una perspectiva botánica, es fundamental aclarar que la sal no aporta nutrientes esenciales para el crecimiento de la Sansevieria. Al contrario de lo que ocurre con los fertilizantes convencionales, el cloruro de sodio carece de elementos que favorezcan el desarrollo de las raíces. Los especialistas señalan que un uso excesivo de este mineral resulta perjudicial para la planta, ya que altera el equilibrio químico del suelo y genera una deshidratación en el tejido radicular. La moderación es, en este sentido, la única vía para evitar un daño irreversible. Quienes optan por realizar esta práctica, deben limitar la cantidad y aplicar el mineral solo una vez al mes para prevenir la acumulación de residuos tóxicos en la maceta.

El origen de este hábito radica en la creencia de que la sal actúa como un escudo protector contra energías negativas y envidias. Según la tradición, al depositar el mineral en la tierra, se crea una barrera simbólica destinada a limpiar el entorno y garantizar la armonía familiar. Este enfoque, que combina el cuidado de la jardinería con la búsqueda de bienestar integral, parte de la premisa de que los espacios limpios desde un punto de vista energético promueven una mejor calidad de vida para los habitantes. No obstante, es importante diferenciar entre las prácticas simbólicas y los requerimientos biológicos reales de la especie. La salud de la planta influye de manera directa en el aire que se respira dentro de las viviendas, un aspecto que justifica el interés por su correcta preservación.

En paralelo a estas costumbres, la disciplina del feng shui analiza el papel de la lengua de suegra mediante una óptica distinta, centrada en la ubicación y la energía dual. Según los principios de esta disciplina milenaria, la planta concentra cualidades positivas relacionadas con la protección. Sus hojas largas, firmes y puntiagudas funcionan como un escudo capaz de repeler vibraciones nocivas. Además, la Sansevieria es valorada como una aliada en la purificación del aire al eliminar toxinas, un factor que, según los seguidores de esta corriente, optimiza el flujo del chi en el ambiente. La rigidez de sus hojas también simboliza conceptos como la determinación, la disciplina y el enfoque, cualidades que se proyectan en el espacio donde la planta se ubica.

La lengua de suegra es famosa en los hogares argentinos (Fuente: Pexels)

Sin embargo, el feng shui advierte sobre ciertos recaudos necesarios. Por su forma afilada y sus extremos puntiagudos, la planta puede generar las denominadas flechas envenenadas, un término que refiere a una energía cortante que, según los expertos, interrumpe el descanso. Por esta razón, el consejo principal es evitar colocar la Sansevieria en dormitorios o áreas designadas para el reposo, ya que la intensidad de su energía podría afectar la calma y el sueño de las personas. En su lugar, se sugiere ubicarla en entradas, pasillos o rincones con poca armonía, sitios donde su presencia ayuda a disipar energías densas y a equilibrar el flujo vital del hogar. La combinación de estos cuidados, sumada a la moderación en la aplicación de elementos externos como la sal, permite integrar la planta de forma efectiva en la dinámica del hogar sin poner en riesgo su vitalidad biológica ni la estabilidad del ambiente. En última instancia, la clave del éxito reside en equilibrar la tradición con el conocimiento técnico de los especialistas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.