¿Los padres tienen un hijo favorito? Un estudio resuelve esa duda

A pesar de que la mayoría de los padres asegura sentir el mismo afecto por todos sus descendientes, un reciente estudio arroja luz sobre cómo se distribuyen en la práctica la atención, el apoyo práctico y las expectativas dentro de las familias.

La investigación, publicada en junio de 2026 por la plataforma de autoconocimiento MyIQ, recolectó testimonios de 10.874 padres en diversas regiones de Europa, el Reino Unido, Estados Unidos y América Latina, con el objetivo de analizar la dinámica de las relaciones parentales.

Percepciones de necesidad y apoyo parental

Los resultados de la encuesta señalan que el 61% de los participantes admite sentir mayor preocupación por uno de sus hijos en particular, mientras que el 48% reconoce que un miembro de su descendencia demanda más energía emocional.

Asimismo, el 44% de los padres confesó destinar más recursos prácticos —como asistencia económica o ayuda para resolver problemas— a un hijo específico.

La investigación recolectó testimonios de 10.874 padres en diversas regiones de Europa, el Reino Unido, Estados Unidos y América Latina, con el objetivo de analizar la dinámica de las relaciones parentales

Según el análisis, este comportamiento no responde a un favoritismo deliberado, sino a la percepción de vulnerabilidad.

Los padres tienden a dirigir sus esfuerzos hacia los hijos que consideran más necesitados o menos autosuficientes, mientras que aquellos percibidos como independientes suelen recibir menos atención al ser vistos como capaces de gestionar sus propias dificultades.

Sarah Meyer, directora general de MyIQ, advierte sobre el impacto de esta dinámica al señalar que “la competencia puede convertirse en una especie de castigo”, afectando la equidad en el trato dentro del hogar.

La divergencia de roles en la vida adulta

El estudio destaca una paradoja en la distribución de responsabilidades futuras: existe una tendencia a esperar que un hijo determinado —a menudo distinto al que recibe más apoyo— asuma el papel de cuidador principal en la vejez de los padres.

El 39% de los encuestados afirmó esperar que sea un hijo específico quien brinde la mayor parte del soporte en sus años mayores.

Mientras un hijo puede ser el foco de rescates financieros y apoyo de emergencia, otro se convierte en el ‘hijo confiable’, a quien se le atribuye la carga de la coordinación familiar y el soporte emocional estable Foto: Pe

Esta división de roles implica que, mientras un hijo puede ser el foco de rescates financieros y apoyo de emergencia, otro se convierte en el ‘hijo confiable’, a quien se le atribuye la carga de la coordinación familiar y el soporte emocional estable.

Desde MyIQ subrayan que estas dinámicas, percibidas como naturales, pueden consolidarse como patrones familiares a largo plazo, extendiendo la desigualdad en la atención y las responsabilidades mucho después de que los hijos alcanzan la adultez.

La organización aclara que estos resultados deben interpretarse como una exploración de percepciones familiares y no como un estudio clínico, enfatizando que, aunque el amor pueda ser igualitario en teoría, la gestión del tiempo, el dinero y las expectativas futuras suelen seguir cauces diferenciados según la estructura de cada hogar.

Por María Paula Lozano Moreno