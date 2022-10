Los palacios malditos: mitos y leyendas que rodean a reconocidos edificios de Buenos Aires

Las historias secretas, ¿muchas de ellas mitos?, de los palacetes de la ciudad serán parte del recorrido de la Noche del Turismo, una buena oportunidad para pasear por Retiro y Recoleta con otra mirada

Vivian Urfeig PARA LA NACION

Desde la maldición del Palacio Fernández Anchorena, los fantasmas del Jockey Club, la llorona del Palacio Ortiz Basualdo, la leyenda de amor y venganza del Palacio Anchorena, y los espectros que merodean los salones del Palacio Paz. Los mitos y leyendas que encierran estos palacetes se podrán recorrer, gratis, este sábado a la hora que cae el sol. Historias secretas y mitos urbanos que saldrán a la luz en versiones teatralizadas como parte del programa de La Noche del Turismo.

El Jockey Club

Familias aristocráticas, tragedias y apariciones

El circuito por Retiro y Recoleta repasa los ajustes de cuentas entre familias aristocráticas, apariciones, tragedias y venganzas históricas que constituye una usina de fantasmas porteños que siguen alimentando el mito. Serán 11 cuadras a puro drama, de acuerdo al guión que interpretará un grupo de 18 actores y músicos del programa de turismo cultural La Historia en su lugar.

El Palacio Duhau y sus historias de misterio

La compañía de teatro revive el pasado embrujado de la ciudad, la París de Buenos Aires, e invita al público a sumarse a la experiencia para descubrir distintos aspectos tenebrosos en escenarios palaciegos. La calle como escenografía será el marco para descubrir la misteriosa luz del Palacio Duhau. “Los vecinos le pusieron como apodo El Castillo de Drácula por su estilo arquitectónico con detalles góticos, su fachada con poco mantenimiento y el hermetismo que lo rodea. Aunque a veces, en noches como esta se puede ver cómo se enciende una luz en el ático”, anticipa con una cuota de misterio Marisé Monteiro, dramaturga al frente de la compañía que se dedica a montar puestas e intervenciones en vivo.

Los visitantes también podrán enterarse cómo una presencia extraña logró terminar con la maldición del Palacio Fernández Anchorena, el edificio que sus dueños nunca llegaron a ocupar. Según el guión de Monteiro, a varios socios fundadores de la antigua sede del Jockey Club de la calle Florida les habrían quedado temas para conversar y secretos por revelar. Con humor y picardía repasarán las las costumbres de un Buenos Aires que ya no está.

La embajada de Francia, es parte del recorrido

“Proteger y valorizar el patrimonio respetando las identidades culturales es el objetivo de la iniciativa que permite conocer la historia de una manera diferente”, apunta Monteiro, autora de musicales infantiles como “Aladín, será genial”, “El Mago de Oz”, “Alicia en el país de las maravillas”, entre otros.

El baile de los espectros tendrá lugar en el Palacio Pereda de Arroyo 1130, actual embajada de Brasil. Y quien preste atención podrá escuchar los lamentos de “la llorona” que merodea el Palacio Ortiz Basualdo, sede de la Embajada de Francia. “Esta es una de las leyendas más actuales, que cuenta la historia de un desencuentro amoroso cerca de la Av. 9 de Julio”, explica Monteiro, convocada para la segunda edición de La Noche del Turismo.

Palacio Pereda, actual embajada de Brasil.

Amor y venganza

Amor y venganza no faltarán en la puesta en escena. En el Palacio Anchorena, también conocido como Palacio San Martín, en Arenales al 700, la fórmula estará personificada por la historia de Mercedes Castellanos de Anchorena. “Fue una de las mujeres más ricas de la Argentina que impulsó la construcción de varios edificios eclesiásticos. Tuvo 11 hijos, de los cuales sobrevivieron cinco. Uno de ellos, Aarón era el soltero más mimado y vivía su madre. Según dice la leyenda se enamoró de Corina Kavanagh, pero su madre se opuso a la boda y la joven millonaria ideó una cruel y original venganza que se convirtió en un ícono de la ciudad”, explica Monteiro sobre el mito que envuelve al icónico Kavanagh, aunque actuales publicaciones ya no están a favor de esta teoría. El imponente edificio no solo es una de las piezas más emblemáticas del Art Déco sino que encierra a lo alto de sus 120 metros de altura este relato de amor prohibido.

Cora Kavanagh, una vida de leyenda Gza Archivo Nougués

Los Anchorena fueron una de las familias más pudientes y exigentes en cuanto a aprobar o no los casamientos de sus hijos. Entre los requisitos, el dinero y el apellido ligado a los próceres de la patria estaban al tope del ránking. Pero los Kavanagh, si bien contaban con una fortuna interesante, habían llegado de Irlanda y no eran patricios, claramente. Así, Mercedes Castellanos de Anchorena –dueña del destino de su hijo—lo persuadió a olvidar a la bella Corina y buscar otra muchacha de sangre azul. Lejos de tolerar tamaño desplante Corina, según la leyenda, tramó su vendetta.

Como los Anchorena vivían en el palacio que hoy es la sede de la Cancillería, con excelentes visuales a la Basílica del Santísimo Sacramento, Corina compró el solar vacío que quedaba enfrente. Tenía un objetivo secreto: impedirles la vista a los Anchorena de lo que querían que fuese el sepulcro familiar. Y mandó a construir frente a la iglesia el edificio que hasta 1954 fue el más alto de América del Sur, declarado Patrimonio Mundial de la Arquitectura de la Humanidad por la Unesco y uno de los más fotografiados de la ciudad. Desde entonces, para mirar de frente la Basílica hay que ubicarse en un estrecho pasaje interno que lleva por nombre Corina Kavanagh. Aarón nunca se casó. La novela, sin embargo, desveló a los historiadores que descubrieron que las fechas no coinciden con el mito.

El final del recorrido: la mansión más grande de la ciudad

La ruta del misterio urbano terminará en el Palacio Paz con un final inesperado y “escalofriante”, según anticipa la dramaturga, creadora de Historias Misteriosas junto al actor y músico Nacho Medina. El edificio estuvo inspirado en la fachada del Louvre y los salones del Palacio de Versalles y fue un encargo del político, diplomático y periodista José Clemente Paz a Carlos Agote. En 1914 era la mansión más grande de la ciudad habitada por una sola familia. 140 ambientes, entre comedores, salones de baile, de música y una gran biblioteca, además de las habitaciones y corredores ocultos (para que el personal de servicio no se cruzara con los propietarios).

Circuito de Historias Misteriosas

La interacción con el público, el aporte informativo de guías de turismo y el elenco teatral prometen una noche distinta para disfrutar la ciudad desde otro punto de vista. Las salidas previstas para las 19 y las 20.30 del sábado tienen como punto de encuentro las esquinas de Av. Alvear y Rodríguez Peña. Además, la iniciativa del Ente de Turismo de la Ciudad prevé otros circuitos temáticos, shows musicales y actividades de puertas abiertas que permitirán conocer hoteles y edificios emblemáticos. La agenda también incluye un circuito fotográfico por Puerto Madero y un recorrido por los grafitis, murales y el arte emergente de Colegiales. Se podrá realizar el paseo en los buses turísticos de la ciudad que también serán gratuitos.

