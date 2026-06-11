Una experta en color nos cuenta cómo darles otro tono a nuestros ambientes sin trabarnos en el intento

Maia Croizet 11 de junio de 2026 00:00 6 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

“Después de haber hecho alrededor de 70 consultorías de color, me queda claro que la gente quiere aplicarlo, pero no sabe por dónde empezar. Y es lógico: si te hago elegir entre los 2.500 tonos que tienen los muestrarios de las pinturerías, te abrumás”, dice con conocimiento de causa Marina Christe, interiorista y consultora especializada en color, materiales y acabados.

Los dueños de este departamento llamaron a Marina porque conocían su trabajo como interiorista especializada en color. “Hubo unas 20 pruebas de antes de llegar al celeste. Más que por cómo relacionarlo con los otros ambientes, la dificultad pasaba por lograr algo impactante sin dejar de ser acogedor”. Maia Croizet

“Lo fundamental es descubrir la idea rectora dentro de una historia particular: quién es ese cliente y qué sensaciones quiere que su casa transmita; cómo es la arquitectura de su casa; qué quiere y cómo es el estudio que le va a hacer la obra", enumera Christe. "Hay que encontrar un camino entre esas tres identidades. Cuando llegás, el proyecto sale solo, porque ya tiene un sentido y una explicación".

“Lograr que aceptaran un gris en el living fue difícil. Yo sentía que era el color ideal para acompañar el celeste y el durazno”, revela Marina sobre el mismo proyecto. Maia Croizet

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¿Cómo se desarrolla una consultoría de color?

“Cada encuentro dura aproximadamente tres horas, en las que también aprovechamos nuestra experiencia en interiorismo para aportar ideas relacionadas con el concepto y la atmósfera deseada. ​Ordenamos y clarificamos esas ideas. Revisamos o redefinimos la identidad de la propuesta. Ajustamos el concepto o construimos uno nuevo. En base a eso, diseñamos una propuesta de color y de materiales", detalla Christe.

“Cuando hago consultorías, siempre aclaro que voy a justificar las ideas detrás de una elección. Y también que voy a aclarar cuándo una decisión está basada en un gusto personal”.

Marina y un color que ama: el durazno-salmón. "Admiro profesionalmente a Tecla Severín, una fotógrafa sueca que dio un volantazo y se especializó en color". Maia Croizet

“Armar una paleta no es elegir cinco colores, sino descartar los que no van. Estás diciendo: acá no va a haber amarillo, marrón ni azul Francia; vamos a ir del verde al bordó, por ejemplo. A eso lo llamo espectro de color, que es menos limitante".

"Cuanto más me meto en proyectos locos, coloridos y potentes visualmente, menos cosas quiero tener en casa. Un poco de paz para poner toda esa energía afuera". Acá, rincones de su casa. Maia Croizet

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“Algo para tener muy presente es que una cosa es de qué color te gusta vestirte y, otra, el color del lugar donde vivís o querés vivir”.

Caso concreto

“Hace poco, participé en una reforma que llevó a cabo Sherriff Estudio en una casona de San Telmo para hacer equipo con el Estudio y los clientes. No bien entro, veo una escalera de piedra con vetas violáceas y, al tope, un inmenso vitraux con tonos que iban de los bordós a los petróleos. O sea, que pasaba por todos los rosados, bordós, vinos y azulinos, y después se iba para los petróleos y los verdes. Y dije, bueno, ¿por qué no usamos ese espectro (que no es una paleta de cuatro o cinco colores, sino un montón de colores), para aplicar cada uno de ellos a un ambiente de la casa? Y así lo hicimos.

Marina tomó un rosado del vitraux y lo llevó a las paredes del hall con el ‘Likeable Sand’ de Sherwin Williams. Al entrar al comedor, nos encontramos con el 'Svelte Sage' que reproduce el verde del dibujo. Anabella Sor

“Si tu comedor no está al lado de la ventana, no tiene sentido intentar que sea clarito, porque nunca va a serlo: termina siendo gris y no tiene identidad; es como una cosa que no pudo”.

"Del comedor pasamos a la cocina, con los muebles en verde, y aplicamos en la pared un crema que tenía el vitraux". Anabella Sor

Un proyecto comercial

“En un emprendimiento comercial, las elecciones no pasan por lo que te gusta a vos ni lo que me gusta a mí, sino por lo que el proyecto necesita. Entonces, si el concepto que esa marca busca transmitir algo ´moderno, futurista, aséptico´, el granito gris mara no entra, porque no se asocia con esas ideas; ahí es mejor una mesa de acero inoxidable. Me parece importante correrse del lugar de la selección por el gusto propio en esos casos".

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Imágenes de Labán, el local de pâtisserie en las inmediaciones del Alto Palermo para el que Marina creó el proyecto de color, material y acabados. Maia Croizet

“La búsqueda de materiales es clave, porque también hay una realidad del mercado. Lo bueno de mi lado de ser interiorista y de haber trabajado en proyectos reales es que sé que todo no se puede, que hay que ser realistas a la hora de tomar decisiones: no puedo proponer un piso amarillo y pensar que voy a encontrar un porcelanato amarillo, porque en Argentina no existe. Entonces, hay que ser inteligente y encontrar el amarillo de otra manera: será un cemento alisado, o será un piso de goma, cosas que existen dentro de esa paleta de color", señala Christe.

El moodboard que luego se llevó al local de Labán. Maia Croizet

“El material que manda es el primero que hay que elegir, por dos motivos: o es la pieza fundamental del espacio (en el caso de una isla de cocina, por ejemplo), o es el que menos posibilidades de color tiene (como piedras para mesadas, los pisos y las aberturas)”, explica la experta.

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“Por ejemplo, en el proyecto de Labán el material manda; el color es una línea donde se dice ‘esto es verde’ y hay que encontrar todos los materiales que funcionen para llegar a esa idea de verde”.

Frescura, delicadeza, sofisticación moderna. Todo eso transmiten los materiales, los tonos de color y los acabados de esta tienda. Maia Croizet

Señas de identidad

“Prefiero el estilo a la tendencia, que cada uno construya su propio estilo. Voy por el lado de la búsqueda de la identidad. Después, para lograrlo se usarán algunos recursos de moda, porque es inevitable: todos estamos atravesados por eso. Hay cosas que hoy me gustan y no me gustaban antes, y viceversa. Es inevitable”, dice Christe, también teniendo en cuenta los elementos disponibles.

Un rincón dentro del espacio creado por Marini Estudio en Experiencia Living 2025, en el cual Christe hizo la consultoría de color. Maia Croizet

“Soy bastante reacia a ciertas ‘verdades’ establecidas, más allá de que entiendo que existen y que son una cuestión de construcción cultural. Un ejemplo clásico es decir que si tenés muchos colores, te vas a cansar. Y uno se cansa de lo neutro también. De su baño blanco. Ese que, después de 4 años, te hace decir un buen día: ‘Ay, capaz le pinto el techo de color’“, grafica.

“Di muchas vueltas con el color, hasta que hice una asesoría con Marina Christe. Quedó bárbaro y genera una nueva (y distinta) división entre espacios”, nos dijo la arquitecta Victoria Diamore, socia de Dicha Estudio, sobre este monoambiente que publicamos en Living. Javier Picerno

Una combinación de color favorita

“En lo personal, me gusta esa leve tensión que provoca combinar colores muy vibrantes con pasteles. Por ahí tenés cinco colores: cuatro que sabés que funcionan y uno que es incómodo. Y esa proporción, ese 20% incómodo, es suficiente para llamar la atención, pero no tan incómodo como para que te dé rechazo. Por ejemplo, me encanta la combinación del crema y el amarillo flúo, algo calmo y algo que vibra", admite Marina. “Siento que lo engamado es más obvio, más seguro, y lo que intento es asociar los colores a la identidad, contar quién es uno y cuánto uno se anima o no a contarlo en función de los colores que usa y elige para su espacio“.

Un posado espontáneo da fe de la preferencia personal de Christe por la combinación flúo-pastel. Maia Croizet

La creatividad... y sus bloqueos

¿Qué querías ser cuando eras chica?

No sé si tenía algo muy claro. Cuando le conté a un profe de arte de la secundaria todos mis intereses (que me gustaban el diseño gráfico, la arquitectura, el cine y el diseño de indumentaria), me dijo: “Mirá, hay una carrera que se llama escenografía, donde vas a poder hacer un poco de arquitectura, un poco de cine, un poco de vestuario, porque la carrera se llama escenografía de vestuario. Y me dije: ´Listo, ok, va por acá´, porque ya era multidisciplinaria en esa época y quería hacer todas esas cosas".

Una imagen del showroom de la firma Jung (proveedor premium de tecnología moderna para edificios) en Madrid firmado por Christe. Maia Croizet

¿Qué hacés cuando tenés un bloqueo creativo?

Antes me sentaba a mirar miles de referencias. Ahora, cuando encaro un proyecto, trato de calcular un tiempo creativo de “no hacer nada” para dejar que la idea circule en la cabeza. A veces tienen que pasar una cantidad de días para encontrarle la vuelta: muchas veces me gusta una idea y, a los tres días, no me gusta más. Entonces, siento que si vendo la primera idea, me quedo a mitad de camino. Sí, he tenido varios bloqueos creativos y el tiempo mismo hizo que encuentre alternativas. Aprendí a bancarme ese hecho como parte del proceso".

“Muchas ideas tienen alguna cosa buena, pero yo necesito que puedan abarcar una gran cantidad de necesidades del proyecto, y no todas lo hacen”

Otro ángulo del showrrom de Jung, donde el terracota de los ribetes de las colchonetas se explaya en la alzada de la cocina y reaparece en los tiradores. Maia Croizet

“Ahora estoy retomando la idea del cine, en el que trabajé durante 15 años, porque entiendo que el interiorismo también se trata de contar la escena”.

El trabajo de Marina Christe para las perfumerías Primor, de Barcelona. Maia Croizet