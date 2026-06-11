adidas y Media Maratón de Buenos Aires anunciaron la participación de Yomif Kejelcha

Apenas tres meses después de convertirse en el debutante más rápido de la historia del maratón y en el segundo hombre en bajar las dos horas en una prueba oficial, el atleta etíope llegará al país para participar de la media maratón porteña del próximo 23 de agosto.

El próximo 23 de agosto, las calles de Buenos Aires recibirán a una de las máximas figuras del atletismo mundial. adidas y Carreras y Maratones Ñandú confirmaron la participación del etíope Yomif Kejelcha en los 21K de Buenos Aires, una presencia que promete elevar el nivel competitivo de la carrera y convertir la edición 2026 en una de las más destacadas de su historia.

adidas

A los 28 años, Kejelcha atraviesa el mejor momento de su carrera. Su nombre quedó grabado para siempre en la historia del deporte el pasado abril, cuando debutó en el maratón de Londres con un tiempo de 1h59m41s. La marca no solo lo convirtió en el debutante más veloz de todos los tiempos en los 42,195 kilómetros, sino también en el segundo hombre más rápido de la historia y en apenas el segundo atleta capaz de completar un maratón oficial por debajo de las dos horas.

La actuación tuvo un impacto global. Durante 41 de los 42,2 kilómetros, el etíope corrió a la par del keniano Sabastian Sawe, quien finalmente se impuso con récord mundial. Más allá del resultado, el desempeño de Kejelcha confirmó algo que el mundo del atletismo sospechaba desde hacía años: que estaba frente a uno de los corredores más talentosos y versátiles de su generación.

Su llegada a Buenos Aires representa un espaldarazo para una competencia que desde hace tiempo se consolidó como el medio maratón más rápido de América. El circuito porteño ha sido escenario de marcas de nivel internacional y se transformó en una cita obligada para corredores de élite y aficionados de toda la región.

La trayectoria de Kejelcha explica por qué su presencia genera tanta expectativa. Nacido en la región etíope de Oromia, fue campeón mundial indoor de 3000 metros en 2016 y 2018, obtuvo medallas de plata en los 10.000 metros de los Campeonatos Mundiales de 2019 y 2025, estableció el récord mundial de los 10 kilómetros en ruta con 26m31s y llegó a poseer las plusmarcas mundiales de la milla indoor y de la media maratón.

Su registro de 57m30s en la Media Maratón de Valencia, conseguido en 2024, continúa siendo la segunda mejor marca de todos los tiempos sobre la distancia. Un antecedente que alimenta la ilusión de ver tiempos extraordinarios en las calles porteñas.

Más allá de las estadísticas, la presencia de una figura de esta magnitud tiene un efecto que trasciende la competencia. Significa acercar a miles de corredores amateurs al máximo nivel del atletismo internacional y posicionar a Buenos Aires como una referencia regional para las grandes pruebas de calle.

“Para adidas, acompañar la llegada de un atleta como Yomif Kejelcha es una forma de seguir impulsando el crecimiento del running en Argentina. Los 21K de Buenos Aires son una carrera icónica para la ciudad y una plataforma ideal para acercar el máximo nivel del deporte a toda la comunidad runner”, señaló Pablo Lamo, General Manager de adidas Argentina.

Yomif Kejelcha, atleta elite de adidas.

En la misma línea, Adalberto Iriarte, representante de Carreras y Maratones Ñandú, destacó: “Vamos a disfrutar de este fenómeno que va a correr en Buenos Aires. Quiero agradecer a adidas, a la agencia española ENED Sports por la gestión y también a su manager, Mónica Pont”.

Pont, agente del atleta, remarcó que competir en Argentina era uno de los objetivos de Kejelcha. “Sabemos la pasión que existe por el atletismo en Argentina y la enorme expectativa que está generando su presencia. Llega en un momento excepcional de su carrera”, afirmó.

Con adidas como sponsor principal y miles de corredores esperados en la línea de largada, la Media Maratón de Buenos Aires se prepara para vivir una edición especial. La presencia de Kejelcha, una de las grandes estrellas del fondo mundial, convierte a la carrera en una cita ineludible para los fanáticos del running y suma un nuevo capítulo a la historia de una prueba que no deja de crecer.

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