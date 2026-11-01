Los perros de Chernóbil sorprenden a los científicos: descubrieron indicios de adaptación genética

A 40 años del desastre nuclear de Chernóbil, ocurrido en Ucrania en 1986, un estudio científico reveló que los perros que viven cerca de la antigua central presentan diferencias genéticas que podrían estar relacionadas con su adaptación a un ambiente contaminado. El descubrimiento despertó el interés de los investigadores, ya que estos animales lograron sobrevivir y reproducirse durante generaciones en una de las zonas más afectadas por la radiación.

La investigación, publicada en la revista científica Genes, estuvo encabezada por especialistas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Los científicos analizaron el ADN de perros que habitan en las inmediaciones de la planta nuclear y lo compararon con el de otros que viven en la ciudad de Chernóbil, ubicada a unos 16 kilómetros, además de poblaciones de Europa del Este y las islas Galápagos.

Los resultados mostraron importantes diferencias genéticas entre los animales, a pesar de vivir relativamente cerca. Esto llevó a los especialistas a investigar si las condiciones ambientales extremas pudieron favorecer determinados rasgos hereditarios a lo largo de las generaciones.

Qué descubrieron los científicos sobre los perros de Chernóbil

Uno de los principales hallazgos fue la identificación de más de 100 regiones del ADN con señales compatibles con un proceso de selección natural. Estas zonas están relacionadas con funciones importantes del organismo, como la reparación del material genético, el funcionamiento del sistema inmunitario y la supervivencia de las células.

Según los investigadores, estos resultados podrían indicar que algunos perros heredaron características que les permitieron resistir mejor las condiciones del ambiente. Con el paso de las generaciones, los animales con mayores posibilidades de sobrevivir y reproducirse habrían transmitido esas variantes genéticas a sus descendientes.

La bióloga Megan Dillon, una de las responsables del estudio, explicó que las diferencias observadas entre las poblaciones no parecen deberse a nuevas mutaciones. En cambio, los resultados sugieren que ciertos rasgos hereditarios pudieron volverse más frecuentes como consecuencia de las condiciones del entorno.

La bióloga Megan Dillon participó en el estudio que encontró indicios de adaptación genética en los perros de Chernóbil (Foto: NC State College of Veterinary Medicine) John Joyner

Sin embargo, los especialistas aclararon que todavía no es posible confirmar que la radiación haya provocado directamente estos cambios. La zona también presenta contaminación por metales pesados y otras sustancias tóxicas que podrían haber influido en la evolución de los animales.

Por qué este descubrimiento es importante para la ciencia

El accidente de Chernóbil ocurrió el 26 de abril de 1986, cuando explotó el reactor número cuatro de la central nuclear. La tragedia provocó la evacuación de miles de personas y dejó extensas áreas contaminadas. Sin embargo, con el paso del tiempo, numerosas especies continuaron habitando la región, entre ellas distintas generaciones de perros.

Sin lugar a dudas, para los científicos, esta población representa una oportunidad para comprender cómo responden los seres vivos a condiciones ambientales adversas durante períodos prolongados.

Asimismo, el hallazgo abre nuevos interrogantes sobre la evolución de las especies y la capacidad de adaptación frente a ambientes contaminados. Aunque todavía no existen respuestas definitivas, los perros de Chernóbil podrían aportar información valiosa sobre los cambios genéticos que se producen a lo largo de distintas generaciones.