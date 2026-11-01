Según los jardineros, hay que usar un palito de madera en la lengua de suegra antes de regarla para evitar daños en las raíces

La lengua de suegra (Sansevieria o Dracaena trifasciata) se ha consolidado como una de las especies ornamentales más elegidas para la decoración de interiores debido a su resistencia y a sus hojas firmes y erguidas, las cuales pueden alcanzar hasta los 80 centímetros de altura.

Sin embargo, uno de los problemas más frecuentes que enfrenta su cultivo doméstico es el deterioro rápido provocado por un suministro excesivo de agua.

Al tratarse de una planta con hojas carnosas capaces de almacenar líquidos, tolera de manera óptima los periodos de sequía, pero resulta altamente vulnerable a los sustratos permanentemente empapados.

Para mitigar la pudrición de las raíces —una de las afecciones más destructivas para esta variedad—, expertos en jardinería recomiendan implementar un procedimiento práctico basado en el uso de un palito de madera, una alternativa accesible que permite determinar con exactitud cuándo realizar el siguiente riego sin depender de apreciaciones visuales superficiales.

El funcionamiento de este método radica en introducir un palito de madera limpio de manera vertical hasta la mitad de la maceta, procurando aproximarse a la zona de las raíces principales.Si al retirar el elemento de madera este se observa completamente seco y sin restos de tierra adheridos, se interpreta que la planta requiere hidratación.

Para mitigar la pudrición de las raíces —una de las afecciones más destructivas para esta variedad—, expertos en jardinería recomiendan implementar un procedimiento práctico basado en el uso de un palito de madera Freepick

Si el palito sale húmedo o con partículas de sustrato pegadas, los especialistas aconsejan posponer el riego durante unos días adicionales.

Observar únicamente la capa superficial del terreno constituye un error recurrente entre los cuidadores, dado que la humedad suele retenerse de forma prolongada en las capas más profundas del recipiente.

Además del control hídrico, el desarrollo vigoroso de esta especie depende de factores ambientales específicos. Aunque sobrevive en rincones con baja luminosidad, su crecimiento óptimo se registra en espacios provistos de abundante luz indirecta. Respecto a la frecuencia de riego, los parámetros varían según la época del año:

Épocas de calor: Se aconseja aportar agua cada dos o tres semanas.

Invierno: El intervalo se extiende de cuatro a seis semanas.

Además del control hídrico, el desarrollo vigoroso de esta especie depende de factores ambientales específicos (Fuente: Pexels)

En cuanto al clima, el rango térmico ideal se sitúa entre los 18 y los 27 grados Celsius, por lo que resulta necesario resguardarla de corrientes de aire frío y descensos bruscos de temperatura.

El estado físico de la planta emite alertas tempranas sobre fallas en su mantenimiento. La aparición de tonalidades amarillentas o bordes marrones de consistencia blanda en la base de la estructura indica un exceso peligroso de humedad. Ante este escenario, es necesario suspender el riego de inmediato y efectuar un trasplante a un sustrato liviano dotado de un sistema de drenaje eficiente.

Por otro lado, si las hojas pierden rigidez y se inclinan, el origen del problema suele asociarse a déficits lumínicos o al uso de una maceta de dimensiones desproporcionadas respecto al sistema radicular. Trasladar el ejemplar a una ubicación más iluminada y podar las secciones dañadas favorece la recuperación de su vitalidad estructural.

Por Pamela Andrea Avendaño Parra