Roberto Siguero, maquillador: “Para disimular las arrugas de los labios después de los 60 evitaría los acabados en polvo porque las acentúan más”

Las líneas de expresión alrededor de la boca, conocidas popularmente como el “código de barras”, son uno de los mayores dolores de cabeza al momento de lograr un maquillaje fresco y luminoso, especialmente después de los 60. Lejos de las fórmulas pesadas, el secreto para tratarlas con éxito pasa por la sutileza y la elección correcta de las texturas.

Para entender cómo lidiar con esta zona sin que el maquillaje juegue en contra, Roberto Siguero, maquillador oficial de Lancôme España, habló con el medio español El Periódico y señaló una realidad clave: aunque no existe una varita mágica que las borre por completo, elegir los productos adecuados evita por completo que se acentúen.

Menos peso y cero polvos

El gran error que solemos cometer es sobrecargar la zona. Siguero aconseja maquillar el contorno de los labios únicamente con bases de maquillaje muy fluidas, transparentes y de cobertura natural. ¿El mandamiento principal? Huir de los productos en polvo. “Evitaría los acabados en polvo porque acentúan más las arrugas”, advirtió el profesional, ya que las partículas secas tienden a acumularse y endurecer los rasgos.

El especialista recomienda una base de maquillaje más fluida (Imagen de carácter ilustrativo)

El poder del delineado y el labial mate

Una vez unificada la piel con la base ligera, el siguiente paso es blindar los labios para que el color no se desborde. El maquillador recomienda utilizar siempre un perfilador. Este producto no solo redibuja el contorno que el paso del tiempo tiende a difuminar, sino que actúa como una barrera física para que el labial no migre hacia las líneas de expresión.

A la hora de elegir el color, la recomendación de Siguero es apostar por labiales de acabado mate. Al ser fórmulas mucho más fijas y estables, se mantienen intactas durante horas sin correrse.

El aliado extra: la prebase

Para quienes buscan sumar un paso de prolijidad en su rutina, el experto sugiere incorporar un primer específico. Si bien no se trata de productos de relleno milagrosos, aplicarlo antes de la base ayuda a alisar visualmente la textura de la piel y suaviza sutilmente las líneas de expresión, logrando un acabado impecable y mucho más pulido.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA