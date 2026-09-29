Los psicólogos coinciden en que las personas que se disculpan por todo no lo hacen por respeto, sino que acostumbran al rechazo

Pedir disculpas ante cualquier mínima interacción parece una muestra de cortesía, aunque la psicología moderna advierte una realidad distinta. Las personas que piden perdón por ocupar espacio, por preguntar o por expresar una necesidad básica suelen ocultar un patrón relacional profundo. Según el psicólogo español Alberto Soria, esta conducta no nace del respeto, sino de un automatismo aprendido durante la infancia donde la seguridad dependía de la complacencia. El individuo integra un mecanismo de supervivencia: si evita el conflicto y se adelanta a los reclamos, el riesgo de rechazo disminuye.

Esta dinámica, descrita como la figura del “niño bueno” en la etapa adulta, surge cuando los entornos familiares exigían explicaciones constantes por cada decisión tomada. El adulto replica esa estrategia y busca una señal de aprobación que calme su ansiedad. Estas personas confunden la amabilidad con la culpa, ya que asumen una carga moral por situaciones que no les corresponden y sienten miedo ante la posibilidad de resultar molestas para su entorno.

Este automatismo aprendido durante la infancia hace que muchos adultos sean “niños buenos” Magnific

El abordaje desde la ciencia refuerza esta lectura: un estudio en el Australian Journal of Psychology señala que las estrategias aprendidas frente al estrés temprano persisten en la vida adulta como una forma de evitación del conflicto. Existe una diferencia técnica clara entre la regulación emocional, que abarca toda experiencia, y el afrontamiento, reservado para eventos estresantes. Cuando el perdón es constante, la persona intenta gestionar sus emociones mediante el apaciguamiento, una táctica que le permite, aunque sea de forma efímera, mantenerse dentro del círculo de aceptación de los otros.

En los hombres, este fenómeno adquiere matices específicos, donde muchos sienten que dudar o pedir ayuda es una molestia, por lo cual se disculpan antes de iniciar una conversación para evitar que los señalen. En el caso de los hombres LGTBQ+, esta conducta suele presentar una capa adicional: la necesidad aprendida de no incomodar ni sobresalir como método de protección ante la mirada externa. Alberto Soria enfatiza que, con el tiempo, este hábito genera un costo elevado: el sujeto pierde de vista sus propios deseos por priorizar la validación ajena.

El deseo por no incomodar hace que la persona pierda de vista sus propios deseos por priorizar la validación ajena Magnific

El problema no radica en el acto de pedir perdón, sino en la automaticidad del mismo. La clave, según los especialistas, reside en observar la emoción que acompaña a la omisión de la disculpa. Si al omitir la palabra “perdón” surge culpa o ansiedad, existe un patrón que merece atención clínica. El cambio de conducta comienza con pasos pequeños. Por ejemplo, reemplazar el perdón por un agradecimiento cuando no hubo daño, o practicar micro-límites al expresar necesidades. El objetivo consiste en ganar presencia y libertad, no en convertirse en una persona insensible.

La investigación clínica sobre el afrontamiento y la regulación emocional confirma que estas habilidades son susceptibles de mejora mediante terapias cognitivo-conductuales. Las intervenciones modernas enseñan técnicas como la reestructuración cognitiva y el descentramiento, herramientas que permiten al sujeto responder de manera deliberada frente al entorno, en lugar de reaccionar de forma automática. Comprender el origen de estas conductas facilita que pierdan su poder sobre el presente del individuo.