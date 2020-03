Luna Serrat. Te presentamos a la nieta periodista de Joan manuel Serrat

"La gente tiene un cariño a mi apellido, por el respeto a mi abuelo, pero no creo que me haya dado ningún empujoncito en nada", dice. Fuente: HOLA - Crédito: Diego Varjak

Su apellido figura entre los más notables de la "aristocracia" musical española. Luna Serrat (23), sin embargo, está construyendo una carrera profesional por sí misma. Tras graduarse en

Periodismo y Comunicación Audiovisual, la nieta de Joan Manuel Serrat se mudó a Barcelona para trabajar en el programa de radio de Javier Cárdenas [un conocido conductor, que hoy está al mando del programa Levántate y Cárdenas]. Educada y espontánea, Luna comparte con ¡HOLA! su pasión por el trabajo y la música de su abuelo, a quien adora.

-¿Por qué la radio?

-Es un medio pequeñito, cercano y de amigos. Voy y vuelvo superfeliz. No tengo la vida que llevan mis amigas, que siguen estudiando, pero tener un trabajo con el que me puedo mantener es un lujo.

-¿El apellido te ayudó a conseguirlo?

-La gente le tiene mucho cariño a mi apellido, pero no creo que me haya dado ningún empujoncito en nada. Trabajo donde trabajo por mis estudios y mis idiomas [habla inglés, italiano y catalán].

-No lo deben haber podido creer cuando se enteraron de que eras la nieta de Serrat.

-Me decían que se los debería haber contado, pero ¿por qué lo iba a contar? Mi abuelo se llama Juan. Para mí no es Joan Manuel Serrat.

-Haberte mudado desde Madrid no debe haber sido fácil.

-Me costó dejar a mi abuela materna. Mis padres siempre trabajaron mucho, así que me criaron ella y mi abuelo materno, que murió hace cuatro años.

-¿Cómo viviste tu salida del "nido" paterno?

-Ahora comparto departamento con una amiga, pero ya había vivido sola antes. Me fui un año a Italia a estudiar sin saber el idioma y allá todo fue un desastre. Se me rompió la caldera y estuve meses duchándome con agua fría. [Se ríe]. Fue complicado, pero me gustó la experiencia y supe arreglármela. A los 18, me fui a Miami un verano, a trabajar en el fashion week. Trabajé como pasante tres meses. Hacía trabajos de producción. Mis tareas eran hacer las invitaciones y llevar a personajes como Antonio Banderas y Ágatha Ruiz de la Prada a la primera fila. Aunque cobraba dos pesos, llegaba a casa y me sentía bárbaro. Fue una gran oportunidad.

Luna es la hija mayor de Queco Serrat, quien, a su vez, es fruto del primer matrimonio del cantautor con la ex modelo Mercedes Domenech. De sus dos abuelos paternos, la periodista heredó la pasión por la música y la moda. Fuente: HOLA - Crédito: Diego Varjak

Una instantánea de la joven en el estudio de Radio Europa FM. Fuente: HOLA

"OJALÁ APAREZCA ALGUIEN"

-¿Estás en pareja?

-No. Estoy muy tranquila en Barcelona y le dedico toda mi vida al trabajo, pero ojalá aparezca alguien.

-¿Tenés hobbies?

-Estoy muy enganchada con el boxeo. Me ayuda a sacarme de encima la mala energía.

-También sos influencer, tenés casi 50 mil seguidores.

-Conocí una nueva faceta mía y estoy perdiendo la vergüenza. Todavía no estoy muy segura de que mi vida interese. A veces, cuando subo un video de maquillaje, me siento bastante absurda.

-¿Tenés algún talento musical?

-De chiquita hice coro, guitarra y piano. Dejé todo por falta de tiempo, aunque me gustaría retomar.

-¿Escuchás la música de tu abuelo?

-Me encanta "Lucía". Mi hermana se llama así y es una canción muy especial. Soy la fan número uno de mi abuelo y de todos sus compañeros de generación. Voy a sus conciertos y todos están en mi lista de Spotify.

-¿Qué admirás de él?

-Su pasión. Ojalá algún día sienta la pasión que mi abuelo tiene por la música.

-Creciste rodeada de artistas como Joaquín Sabina, Ana Belén.

-Lo recuerdo todo de manera muy normal.

-Ahora, ¿no te sentís afortunada?

-Sí, aunque lo único que me importaba de chica era que mi abuelo me consiguiera un autógrafo de Dani Martín [habla del vocalista del grupo de pop rock El Canto del Loco], de quien soy fan.

"Ojalá algún día sienta la pasión que mi abuelo tiene por la música. Soy la fan número uno de él y de todos sus compañeros de generación", sostiene. Fuente: HOLA - Crédito: Diego Varjak

Su abuelo, Joan Manuel Serrat, con Joaquín Sabina, quien recibió el alta médica a fines de febrero, tras su grave caída de un escenario. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

