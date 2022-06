Mandó al frente a su vecina influencer y mostró que no todo es lo que parece: “Me enoja un poco”

Las redes sociales son caldo de cultivo para que, de la noche a la mañana, quienes eran desconocidos pasan a ser influencers. En las plataformas digitales, los usuarios se crean una cuenta y en ella, vuelcan todas sus movimientos en el día a día. Según el contenido publicado, los posteos o historias se vuelven virales y toman una dimensión inesperada. Quienes dedican gran parte de las horas de su día a estas aplicaciones se los denomina influencer, ya que tienen una llegada muy cercana a un grupo de personas y se los toma como un ejemplo a seguir, sea por su personalidad u acciones cotidianas.

Esta relevancia puede ser un punto a favor o en contra y son sus seguidores quienes dan el veredicto final. En un caso singular que tuvo lugar en los Estados Unidos, una joven llamada Nikki, de Nueva York, contó la verdad sobre su vecina, que se dedica al mundo de las redes y a quien admira, pero quien la sorprendió para mal. Esta influencer, que recibe ropa, carteras y cosméticos de diferentes marcas de primer nivel, tenía una cara oculta.

Nikki, indignada por esta acción de su referente, reveló en su cuenta de TikTok el inventario de ropa que desechó su vecina, del cual no se develó su identidad, y aseguró que la intención de ella es deshacerse de estos objetos para que otra persona los tome como propio y les dé un uso adecuado. “Me enoja un poco, porque a veces son cosas muy bonitas y luego esas cosas simplemente van a la basura”, manifestó en su cuenta @nikoosh96.

Una joven escrachó en TikTok a una influencer

Entre las cosas que encontró en el incinerador, la chica aseguró que se quedó con un bolso que tiene un valor aproximado de 285 dólares y es muy codiciado en las tiendas estadounidenses. Para finalizar, a modo de consejo para las próximas ocasiones, remarcó que lo más conveniente sería que su vecina ponga un cartel en el lobby del edificio e indique que estas pertenencias son para donar, así otros individuos del edificio pueden tomarlas.

“La medida en que muchos influencers promueven el consumo excesivo es horrible”; “Esto me entristece. Hay tantos refugios para donar, amigos/familiares, literalmente cualquier cosa que no sea tirarlo”; “En la universidad teníamos una mesa en el pasillo donde podíamos poner cosas que ya no queríamos y otras personas podían tomarlas. Ojalá más lugares tuvieran eso”, deslizaron en los comentarios del posteo que llegó a los 182 mil likes.

La creadora del contenido se mostró satisfecha con la repercusión de su registro fílmico y agradeció la gran repercusión que tuvo para generar conciencia en otras personas: “Todas las personas hermosas que comentan este video son muy inteligentes y tienen excelentes opiniones. Agradezco sus puntos de vista, gracias”.