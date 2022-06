Denise Richards apoyó a su hija que se sumó a OnlyFans: “A lo mejor, debería abrir yo también una cuenta”

Hace unos días, la hija mayor de Charlie Sheen y Denise Richards causó controversia al anunciar que había abierto una cuenta en OnlyFans, una red social que permite monetizar los videos y las fotos que allí se suben y que se caracteriza por su contenido sensual para adultos.

Con esta decisión, y sin proponérselo, Sami Sheen, de 18 años, volvió a enfrentar a sus padres ya que mientras que el protagonista de Two and a Half Men no está para nada contento con lo que hace su hija, su mamá la apoya por completo.

En un nuevo capítulo de esta historia, Richards decidió hacer un largo descargo a través de Instagram defendiendo a Sami de manera vehemente. “Muchos comentarios negativos en mis redes sociales en estos últimos días. Solo tengo para decir que yo desearía haber tenido la seguridad que tiene mi hija de 18 años”, comenzó escribiendo.

“ Tampoco puedo juzgar sus elecciones, yo hice Wild Things y Playboy. Siendo honesta, su padre tampoco debería juzgarla ”, añadió recordando sus comienzos en la industria.

“¿Ser capaz de ignorar toda la negatividad a su edad? A mí lograr eso me tomó muchos años y todavía, a veces, me sigue costando. Estoy asombrada de su habilidad para callar el ruido, porque puede destruirte”, expresó elogiando la autoestima que tiene su hija.

“Me enteré hace poco de la existencia de OnlyFans y del prejuicio que tiene porque mujeres y hombres de la industria de películas para adultos están ahí. Me imagino que ellos también están en Instagram y Twitter y me pregunto ¿Hay alguna diferencia entre postear una foto en bikini allí o en Instagram? Todos lo hemos hecho ¿Es porque se te paga en OnlyFans?”, continuó.

“ ¿Es tan malo controlar lo que sucede y monetizarlo? Perdón, pero si pudiese cobrar a mi edad para que me vean en bikini... A lo mejor, debería abrir mi propia cuenta...”, reflexionó.

Por último, terminó poniendo en duda la moral de aquellos que se manifiestan en contra de la aplicación y que criticaron a Sami por unirse. “Ah, y aquellos que juzgan tanto... Pareciera que ya están suscriptos a una cuenta de OnlyFans. Que tengan un gran fin de semana”, culminó.

El 13 de junio, Sami Sheen publicó una fotografía de ella en bikini mientras promocionaba su flamante cuenta en OnlyFans. En la descripción se leía: “Haz clic en el enlace de mi biografía si quieres ver más” . En su cuenta de Twitter apareció el mismo mensaje, que de inmediato generó un sinfín de reacciones entre sus fans y entre sus padres.

En una entrevista para E! News, Sheen dejó en claro que él no había aprobado esa decisión, pero que como no pudo evitarlo, al menos aconsejó a su hija para que no bajara la guardia ni se dejara llevar: “La insté a que se mantuviera elegante, creativa y que no sacrificara su integridad”, continuó.

El actor agregó que no pudo hacer mucho para evitar la nueva actividad de la joven, ya que ella no “vive bajo su techo”. “Ella tiene 18 años ahora y vive con su madre” , añadió.

En ese momento, Richards respondió a los dichos de su expareja y aseguró durante una charla con Jeff Lewis Live en Sirius XM que la razón por la que Sami decidió hacer contenido para la plataforma no tiene nada que ver con la casa en la que vive . “Todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su juicio, pero ella toma sus propias decisiones”, expresó.

La actriz también explicó que en su casa “hay ciertas reglas” que ella “hace cumplir” en comparación con las “reglas diferentes” de la residencia de Charlie. Además, le mostró su total apoyo a su hija e incluso hizo un comentario en la publicación de Instagram donde la joven dio la noticia: “Sami, siempre te apoyaré. Te amo.”

Denise Richards junto a sus tres hijas, las dos adolescentes que tuvo con Sheen, y Eloise, la niña que adoptó cuando estaba soltera Instagram

La adolescencia de Sami pareciera no haber sido fácil para sus padres. En septiembre de 2021, la joven se mudó con su papá y realizó una serie de videos en TikTok en donde contaba que mientras vivía con su madre estaba “atrapada en un hogar abusivo”, recalcando que pasaba “días sin comer o sin dormir, muy deprimida y odiando la escuela” , entre otras cosas.

“Honestamente, tengo una relación tensa con ella. Es muy difícil. Sé que eventualmente volveremos a donde estábamos, pero en este momento, está tenso“, expresó Richards en su momento y agregó: “Obviamente, me encantaría que viviera conmigo. Vivió conmigo todos estos años”.

Hoy, con las cosas más en calma, Sami volvió a vivir con su madre, quien la apoya incondicionalmente en sus decisiones. “Feliz Día de la Madre. Te amo mucho mamá, no tenés idea de lo agradecida que estoy de tenerte en mi vida”, le escribió hace algunas semanas al compartir en Instagram una foto de ambas.