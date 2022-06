Una experta en sueño reveló un truco simple para poder dormir mejor por las noches

Para algunas personas, conciliar el sueño, aún después de un día agitado, resulta ser un trámite más difícil de lo que debería ser. Así lo certifica una encuesta que se lanzó en el Reino Unido, en la que cuatro de cada 10 adultos afirmaron que tienen problemas para dormir bien. En respuesta a esto, una especialista en sueño inglesa develó un truco para para poder alcanzar un buen descanso, en el que el sueño llegue rápido y sea reparador.

Pero lo curioso es que este secreto para el buen dormir no tiene que ver con los hábitos nocturnos sino que, muy por el contrario, se relaciona con las mañanas, y con el aprovechamiento de las primeras luces del sol en ese período del día.

Anne Marie Boyhan, que es experta en los temas del sueño en la entidad irlandesa The Sleep Care Co, explicó al medio británico Mirror la importancia que tiene la luz solar en las mañanas para la regulación del sueño. “Asegurate de recibir luz natural durante el día. Se la luz del sol llega a tus ojos por la mañana, especialmente antes de las 10, ponés en marcha de ese modo tu reloj biológico y activás el ritmo de las hormonas cortisol y melatonina, que trabajan sobre el sueño”, dijo la especialista.

Recibir la luz solar en las mañanas -de preferencia antes de las 10- ayuda a ajustar el reloj biológico al regular la producción de melanina y cortisol, dos hormonas que regulan el sueño, según la especialista Anne Marie Boyhan

La melatonina es una hormona que ayuda en la regulación del sueño, mientras que el cortisol, otra hormona, desempeña también un importante papel en los ciclos de sueño y vigilia humanos.

El cuerpo empieza a producir melatonina cuando el ambiente se oscurece -el pico de producción se da entre las 2 y las 4 de la mañana- y la producción disminuye cuando el organismo entra en contacto con la luz solar. Por ello, cuando esta hormona se regula adecuadamente, por la noche debería producirse una descarga de melatonina que ayuda al sueño y lo contrario ocurriría con la llegada del día.

En el caso del cortisol, esta hormona llena al organismo de energía por las mañanas, con lo que uno se siente más despierto, y empieza a bajar gradualmente hacia el final de la jornada, ayudando a lograr un sueño más estable.

Por ello, Boyhan aseguró que un estímulo adecuado en la producción de melatonina y cortisol (sol por la mañana y oscuridad por la noche) hace que se optimicen los patrones de sueño.

Las luces de las pantallas son enemigas del buen dormir iStock

La especialista añadió: “Si tenés dificultades para dormir, configurá el entorno de tu dormitorio para lograr un sueño exitoso. Esto es, crear un ambiente completamente oscuro y evitar la luz azul de las pantallas una hora antes de acostarse”.

De acuerdo con una encuesta realizada a 2000 ingleses que difundió Mirror, más de un tercio de los adultos se sienten cansados cuando se despiertan, incluso si se acostaron antes de las 10 de la noche. Cuatro de cada diez de los sondeados, en tanto, señalaron que se consideran a sí mismos como “malos dormidores” mientras que seis de cada diez aseguraron que las rutinas que mantienen a la hora de ir a dormir podrían ser mejores.

La encuesta que difundió el medio británico fue encargada por la fábrica de muebles DFS, especializada en camas y sofás camas. Allí también se destacó que el 54 por ciento de las personas tiene que estar en un ambiente completamente oscuro antes de poder dormir, mientras que el 27 por ciento necesita asegurarse que todo esté bien cerrado, y las puertas con llave antes de poder descansar.

Cuatro de cada diez encuestados se consideran a sí mismos como "malos dormidores" Getty Images

20 por ciento de las personas, en tanto, no puede conciliar el sueño si la temperatura ambiente no es adecuada y un tercio de las personas aseguraron que no pueden dormir a menos que se hayan lavado los dientes y que se acuesten con “la sensación de recién cepillados”.