Llegó una ola de frío y se armó debate entre el Team invierno y el Team verano: “No se explica”

En las últimas horas, comenzó una nueva ola polar en el país y muchos territorios experimentaron una fuerte baja de temperaturas. Como suele ocurrir ante cada uno de estos casos, las redes sociales se hicieron eco del fenómeno climático y hubo memes para todos los gustos. Además, se cruzaron nuevamente los festejos de los partidarios del invierno y las quejas de quienes prefieren el verano.

Como estaba anunciado, durante la noche del martes comenzó la baja de temperaturas y se mantendrá en esos niveles al menos hasta el domingo. Mientras que la región de la Patagonia fue la más afectada y la que enfrenta el nivel de frío más intenso, la ciudad de Buenos Aires amaneció con una mínima de 5°C y una máxima que no superará los 11°C, según el Servicio Meteorológico Nacional. Sumado a esto, una humedad del 60% hace que la térmica sea aún más baja y que la ola polar se sienta.

Los usuarios se manifestaron por la vuelta del frío polar Captura

En Twitter, es frecuente que el frío o calor sea un tema de conversación según lo que marque el día y la época del año. Allí se generan los debates entre quienes prefieren ambos climas y se da lugar a las chicanas.

El enojo de algunos usuarios por la llegada del invierno Captura

Claro que esta no fue la excepción y los usuarios dejaron bien marcadas sus opiniones. Además de comentarios, la plataforma se llenó de memes. La mayoría de ellos fueron de quienes detestan el frío, quienes mostraron con humor la dificultad para salir de sus casas con baja temperatura.

Los memes de los usuarios por el frío y la llegada del invierno Captura

“¿A quién en su sano juicio le puede gustar este frío?”, “Los que aman el frío seguramente se levantan al mediodía, si no no se explica” y “Como odio el invierno. Odio el frío y que se haga de noche a las seis de la tarde. No me dan ganas ni de ir al kiosco”, fueron solo algunos de los tuits en ese sentido.

Algunos de los memes por la ola polar Captura

Por otra parte, la “banda del invierno” se mostró contenta y conforme con la baja de temperatura. “Te amo, frío. Sos todo lo que necesitaba para ser feliz”, “Feliz inicio de temporada invernal a toda persona de bien que disfruta el frío y le repugna el calor” y “Me gusta el frío porque te hace disfrutar más de las cosas calentitas”, se pudo leer en la red social.

¿Puede nevar?

El comienzo del invierno y la baja de temperaturas despertaron la duda sobre la posibilidad de ver nevar. Quienes tendrán posibilidad de observar este fenómeno son los habitantes de algunas ciudades patagónicas, que en estas horas experimentarán nevadas intensas, según explicó el meteorólogo Ignacio López Amorín a LA NACION.

Por su parte, también se espera la llegada de nieve de forma más aislada en la ciudad de Mendoza y en las sierras de Córdoba. Por el momento, Buenos Aires no tendrá la posibilidad de ver nieve, fenómeno que no ocurre desde 2007, y deberá seguir esperando.