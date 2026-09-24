Mariela, cordobesa, emigró a Italia: “Hubo todo un movimiento de identidad al pasar de ser ‘la profe’ empezar de cero como una persona nueva”

Nunca es tarde para volver a empezar. Y este es el caso de Mariela, una cordobesa que a los 50 años dejó Argentina para embarcarse en una nueva aventura: instalarse en Italia para dar inicio a una nueva vida. Fue en 2022, tras la decisión de sus hijos de emigrar, cuando entendió que quizás era el momento de adentrarse en nuevos horizontes.

Mariela dejó Argentina a los 50 años (Foto: Cotyura YouTube)

“¿Quién era Mariela antes de Italia?“, le preguntaron en una entrevista para el canal de YouTube Camino Ideal. ”Mariela es una mujer que se fue desarrollando poco a poco, primero como mamá, después como comerciante... Inicié con la parte de educación, soy maestra de grado”, explicó.

En ese sentido, comentó que el momento de quiebre fue cuando sus tres hijos decidieron emigrar a Italia, precisamente a San Lucido, un pueblo de Cantabria con 6000 habitantes. Sin embargo, luego recibió una propuesta por parte de ellos: que viajara ella también al viejo continente para realizar los trámites de la ciudadanía. “Cuando mis hijos se instalan acá, con mi marido decidimos venir a visitarlos”, recordó. Ese viaje inicial a San Lucido se transformó rápidamente en un punto de inflexión.

San Lucido, el pueblo de 6.000 habitantes de Calabria que eligió Mariela (Foto: Captura YouTube)

Instalada allí, Mariela se propuso un desafío mayor: tramitar la ciudadanía italiana por su cuenta. Sin la ayuda de gestores y sostenida por la solidaridad de grupos de WhatsApp de otros argentinos, logró completar el proceso burocrático en seis meses. Mientras esperaba, aprendió a autogestionarse, por lo que administró sus ahorros y cubrió los gastos básicos del día a día en un entorno completamente nuevo. “Hubo todo un movimiento de identidad al pasar de ser la profe o la señora de las pastas a empezar de cero como una persona nueva”, reflexionó sobre ese tiempo de transición.

Una vez con los papeles en mano, decidió cambiar de aire y se mudó al norte del país, a Rávena. Allí entendió rápidamente que el idioma era la llave maestra: no solo hizo un curso intensivo, sino que su pasado —había cursado tres años de odontología en su juventud en Rosario— le abrió las puertas para trabajar en un consultorio médico. Ese contacto diario con los pacientes aceleró su integración.

En su experiencia en el norte, Mariela conoció de cerca la realidad económica de Italia: constató que los sueldos promedio oscilan entre los 1200 y los 1600 euros, mientras que los alquileres se mueven en una franja de 600 a 700 euros mensuales. Además, notó una brecha considerable en el costo de vida cotidiano en comparación con el sur, especialmente en las compras del supermercado.

Sin embargo, el magnetismo de la naturaleza y la tranquilidad la volvieron a llamar. Decidió regresar a Calabria, instalándose en la zona de Paola, donde el mar y las tardes de mate con otras argentinas le devolvieron luz a su rutina. Hoy, a la distancia, resume su travesía con una enseñanza clara para quienes sueñan con cruzar el charco: la clave está en “ser muy flexible y saber adaptarse” a lo que el mercado ofrece en una primera etapa, combinando la resiliencia y las ganas de trabajar que caracterizan a los argentinos.