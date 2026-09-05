Martín Boan, sommelier de cerveza: “Siempre hay que servirla en un vaso porque permite liberar parte de la carbonatación y eso ayuda a reducir la sensación de pesadez”

Con la llegada de los días cálidos, la cerveza vuelve a ocupar un lugar central en encuentros, comidas y reuniones al aire libre. Sin embargo, muchas personas evitan consumirla porque consideran que les provoca hinchazón, pesadez o malestar estomacal, una reacción que suele asociarse con las variedades artesanales.

En diálogo con LA NACION, Martín Boan, ingeniero químico y sommelier internacional de cerveza, explicó cuáles son las características que permiten reconocer un producto de calidad. “Siempre es necesario partir del uso de buenas materias primas en la elaboración de la cerveza: malta, agua, lúpulo y levadura, sumado a las prácticas adecuadas utilizadas durante todo el proceso”, señaló Boan.

A la hora de elegir una cerveza, es importante prestar atención a su color, la espuma y sobretodo el aroma que deja (Foto: Gentileza de Martín Boan)

“También es importante destacar la fermentación. Si se elabora una cerveza con los mejores ingredientes, pero con una fermentación inadecuada, se genera un producto final de mala calidad; mientras que una cerveza con ingredientes simples, pero correctamente fermentada, produce un resultado superior”, explicó.

Para reconocer una buena cerveza artesanal no es necesario ser un especialista, aunque sí conviene prestar atención a diferentes señales. “Los aspectos que analizamos como sommeliers son la parte visual, el aroma, que es un indicador clave, el sabor y la sensación que se genera en boca. Al momento de analizar una cerveza, el líquido se ingiere para observar cuestiones relevantes como carbonatación, amargor y cuerpo”, detalló el experto.

Tips para detectar una buena cerveza

¿Por qué la cerveza puede provocar hinchazón o pesadez?

Una de las principales razones por las que la cerveza puede generar sensación de hinchazón es su carbonatación. El gas presente en la bebida puede acumularse en el estómago y provocar molestias, sobre todo si se consume rápido o directamente desde el envase.

Por ese motivo, el experto aconsejó servirla antes de tomarla. “Lo ideal es no beber directamente del envase. Servir la cerveza en un vaso permite liberar parte de la carbonatación y puede ayudar a reducir la sensación de pesadez que el gas produce en el estómago”, indicó.

El vaso, además, permite apreciar mejor el aroma, observar el aspecto de la bebida y controlar la formación de espuma. Para hacerlo correctamente, se puede inclinar el recipiente durante el comienzo del servido y enderezarlo de manera gradual, con el objetivo de formar una corona de espuma sin que se desborde.

La carbonatación, de todos modos, no es el único elemento que puede influir. La graduación alcohólica, los azúcares que quedan después de la fermentación y el proceso de filtrado o clarificación también pueden modificar la forma en que el organismo tolera la cerveza.

Una bebida con mayor cantidad de alcohol o azúcares residuales puede resultar más intensa y generar una sensación de mayor cuerpo. A su vez, algunas cervezas artesanales se comercializan sin filtrar y conservan partículas de levadura u otros componentes propios de su elaboración.

¿Cómo se organiza una degustación de cerveza?

A la hora de preparar una degustación, el orden en el que se prueban las cervezas resulta fundamental para poder apreciar sus características sin que los sabores más intensos opaquen a los más suaves. “Lo ideal es ir de menos a más, teniendo en cuenta la graduación alcohólica, el amargor percibido, el cuerpo y el perfil de la cerveza, es decir, cuál es el ingrediente protagonista: la malta, el lúpulo, la levadura u otro”, explicó Boan.

Otro aspecto fundamental es incluir estilos diferentes. “Lo que no puede faltar es la diversidad de cervezas. Una propuesta sencilla puede comenzar con alguna lager o ale suave, inclinada hacia la malta, como una Helles o una Blonde Ale”, señaló.

Martín Boan explicó cómo es posible hacer una degustación de cervezas desde la comodidad del hogar (Foto: FreeP¡CK)

Luego, el recorrido puede continuar con cervezas lupuladas modernas, como una Session IPA o una IPA, para después incorporar opciones en las que se destaque la levadura, como una Dubbel o una Tripel, dos estilos de origen belga. “Para finalizar, se puede elegir una cerveza con un contenido alcohólico elevado, como alguna Stout o Barleywine”, concluyó el especialista.