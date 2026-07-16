El rey Carlos visitó un bar que cumplía 200 años: tomó cerveza y dijo que fue “para ahogar penas”

Tras la victoria histórica de la selección argentina sobre Inglaterra el miércoles en la semifinal del Mundial 2026, el rey Carlos III del Reino Unido y su esposa Camila se fueron a un tradicional bar inglés “para ahogar penas” por la derrota.

El jefe de Estado se sirvió una cerveza en el pub Hall & Woodhouse Badger Brewery, ubicado en el condado sureño de Dorset, que cumple su aniversario número 250. Tras algunas indicaciones, Carlos III se sirvió una cerveza de Fursty Ferret, una de las más vendidas del pub.

Antes de tomar su bebida y con su esposa al lado, la reina consorte, emitió un simpático pero amargo comentario. “Quizás sea un buen día para ahogar penas”, bromeó.

El rey Carlos fue a un tradicional bar a tomarse una cerveza “para ahogar las penas”

Sus dichos provocaron una sonora ovación y risas entre los presentes.

La reacción de la Corona

La cuenta de la familia real británica hizo un posteo en Instagram tras la derrota por 2 a 1 ante Argentina. “Nuestro apoyo a Harry [Kane, el capitán inglés] y al equipo. Aunque hoy los Tres Leones laman sus heridas, siguen siendo el orgullo de una nación y van a volver a levantarse”, dice la publicación.

Además, el príncipe heredero, William, hincha del Aston Villa, donde juega el arquero argentino Emiliano Martínez, expresó su tristeza por la eliminación de Inglaterra, que ahora deberá pelear por el tercer puesto ante Francia el sábado a las 18.

Gutted. England, you gave it everything and we are all so proud of you.



Thank you to everyone on and off the pitch, for an incredible tournament. The fight and belief you have shown has inspired us all. The most complete England team in a tournament. Hold your heads high 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



W https://t.co/PDBNEsuVfS — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 15, 2026

“Devastados. Inglaterra, lo diste todo y estamos todos muy orgullosos. Gracias a todos en el campo y fuera de él, por un torneo increíble. La lucha y la creencia que mostraron nos inspiraron a todos. El equipo de Inglaterra más completo en un torneo. Mantengan la cabeza alta”, escribió William.

Qué dijeron los medios ingleses

El prestigioso medio británico The Telegraph tituló en su portada principal “El sueño mundialista de Inglaterra terminó” y habló del dolor que sintieron sus hinchas tras ver cómo el equipo nacional “arrebató la derrota de las fauces de la victoria” al recibir dos goles en apenas siete minutos en el tramo final del partido.

“El corazón roto de Inglaterra”. Con ese título, y la foto de Kane tapándose la boca, el diario The Independent publicó la nota principal que se destaca en la portada impresa.

Las tapas de los diarios ingleses tras la derrota ante la selección argentina en el Mundial 2026

En paralelo, Daily Mail reflejó la eliminación con un tono dramático: “Es el fin: la noche en que nuestro sueño finalmente murió”. El medio apuntó directamente contra el planteamiento del director técnico, Tomas Tuchel, al sentenciar que Inglaterra quedó fuera del Mundial tras una “pésima decisión [del DT] que resultó totalmente contraproducente” ante Argentina.

El tabloide Daily Express tituló: “La agonía mientras nuestra espera continúa”, en referencia a que la única vez que el seleccionado inglés salió campeón de un Mundial fue en 1966.

“Otro buen Messi”, publicó el diario sensacionalista The Sun. Y sumó tras ello: “Los Tres Leones, con el corazón roto tras ser eliminados del Mundial gracias al gol de Lautaro Martínez en tiempo de descuento”.

“Humillado por Messi”, fue por su parte el título que eligió el medio Daily Star, aunque después aclaró: “Estamos orgullosos de nuestros leones”.