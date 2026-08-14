Más disfrute: 7 nuevos beneficios para aprovechar con Club LA NACION

Cada mes, Club LA NACION crece con propuestas variadas y originales. Este agosto, se suman un restaurante exclusivo, una casa de donuts en el Microcentro, chipás de receta familiar, hoteles para hospedarse en todo el país y un laberinto de bambú a menos de dos horas de la ciudad. Todo para disfrutar en familia o con amigos.

Julia Restaurante

Julia propone alta cocina a manos del chef Julio Martín Báez

Red social: www.instagram.com/julia.restaurante

Beneficio: 20% todos los días

El dato: en 2025 fue incluido en el puesto 50 del ranking Latin America’s 50 Best Restaurants y figura en la selección Michelin 2025, dos distinciones que lo convirtieron en uno de los restaurantes más reconocidos de la región.

Abierto en 2019 por el chef Julio Martín Báez en Villa Crespo, Julia es un restaurante íntimo de solo 22 cubiertos que trabaja con ingredientes de temporada y menú de degustación de siete pasos. La propuesta cambia constantemente según la disponibilidad de los mejores productos del momento: smoked sweetbreads, rib-eye con puré de ajo blanco y negro, tartar de sandía y flan de alcaucil son algunos de los platos que definen su estilo. Como las reservas se agotan con semanas de anticipación, se recomienda reservar con tiempo.

Days Inn

En Sierra de la Ventana, Days Inn cuenta con un hotel con todas las comodidades

Sitio web: www.daysinn.com.ar

Beneficio: 20% para socios BLACK y 15% para Premium en tarifa de alojamiento todos los días

El dato: Days Inn llegó a Argentina en 2018 y en pocos años se expandió a más de 15 destinos del país

Days Inn pertenece al grupo Wyndham Hotels & Resorts, la cadena hotelera más grande del mundo. Sus hoteles se ubican en destinos clave del interior del país: Mar del Plata, Córdoba, Rosario, San Luis y Neuquén, entre otros, con una propuesta que prioriza la relación calidad-precio sin resignar comodidad.

Donuts Makers Bakery

El catálogo de Donuts Makers tiene versiones de lo más tentadoras

Red social: www.instagram.com/donut.makers.micro.centro

Beneficio: 15% todos los días

El dato: el packaging es ideal para llevar al trabajo o regalar

Fundada en 2001, Donut Makers es una de las cadenas de donuts artesanales más consolidadas del mercado local. La sucursal de Microcentro es la parada perfecta para el desayuno o la merienda en la semana laboral, con una carta que incluye donuts bañadas y rellenas en más de 15 sabores, rolls salados y opciones de cafetería. Las más pedidas son la de dulce de leche, la de pistacho con crema y la Chocotorta.

McDonald’s

Tasty es uno de los combos más pedidos de McDonald's

Sitio web: www.mcdonalds.com.ar

Beneficio: 20% en app McDonald’s todos los días (máximo dos códigos por mes)

El dato: la app de McDonald’s permite hacer pedidos para retirar en el local, comer en el lugar o pedir a domicilio

McDonald’s es la cadena de comida rápida más reconocida del mundo, con más de 250 locales en Argentina y presencia en todo el país. El 20% de descuento aplica exclusivamente a través de la app, por lo que el primer paso es descargar el código de descuento en Club LA NACION, aplicarlo en la app de McDonald’s al pedir por delivery o retiro en local y ¡listo! Ideal para el almuerzo rápido entre semana, el snack de la tarde o la cena del fin de semana.

*Consultar términos y condiciones en club.lanacion.com.ar

Gracias Madre

¿Qué tal un chipá para hacer el sándwich perfecto de la picada?

Sitio web: www.graciasmadre.com.ar

Beneficio: 15% todos los días

El dato: su receta de chipá se transmitió de generación en generación y se respeta al pie de la letra en cada horneada

Gracias Madre es una tienda especializada en chipás, quesos y sabores con locales en Coghlan y Núñez. Su propuesta gira en torno al chipá artesanal horneado, crujiente por fuera y esponjoso por dentro, con opciones para comer en el momento o llevar congelado para hacer en casa. La carta suma quesos maduros, fiambres premium, aceitunas, pastas artesanales, alfajores y pasteles, todo acompañado por una selección de vinos y cervezas artesanales para maridar.

Howard Johnson

Funes, Santa Fe, es una de las localidades donde Howard Johnson tiene presencia en el país

En Argentina Howard Johnson tiene sucursales en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Patagonia, el Litoral y destinos de playa y sierra. Su propuesta combina comodidad, ubicación estratégica y servicios completos: desayuno buffet incluido, wifi, gimnasio, salones de eventos y atención 24 horas. Una propuesta perfecta para escapadas de fin de semana, viajes corporativos o vacaciones en familia en cualquier punto del país.

Laberinto Pampa

Grandes y chicos se asombrarán con la propuesta de Laberinto Pampa LUNA ZANOU VERGARA DEL POZO

Sitio web: www.laberintopampa.ar

Beneficio: 15% en entradas al laberinto los sábados y domingos

El dato: es el primero de su tipo en Argentina y el tercero en el mundo

A solo 113 kilómetros de Buenos Aires, en la Estancia La Cinacina de San Antonio de Areco, Laberinto Pampa es una experiencia inmersiva que combina arte, naturaleza y contemplación. El predio cuenta con dos laberintos de lógicas distintas (la Pluma de Ñandú y la Flor del Pensamiento) conectados por senderos intervenidos con obras de arte, zonas de descanso, una laguna y espacios para reconectar con el entorno. La propuesta gastronómica incluye snacks elaborados con brotes de bambú y un trago floral servido durante la “hora dorada” del atardecer. No hace falta reservar, las entradas se compran en el lugar.

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