En los últimos años, las redes sociales se convirtieron en un canal para que los usuarios compartan parte de su vida a través de ellas. Algunos videos se vuelven virales por la insólita situación que les toca vivir, como fue el caso de una mujer estadounidense que adoptó un pequeño perro, pero al cabo de unas semanas se dio cuenta de que solo entiende español y se indignó.

El mundo de las mascotas es uno de los más exitosos en las redes sociales como TikTok. En la plataforma se pueden encontrar un sinfín de videos tiernos, graciosos y sorprendentes de las cosas que pueden hacer animales como los gatos y los perros.

En este caso se dio algo inusual en Estados Unidos: un perrito adoptado acata las órdenes de su dueña solo cuando le hablan en castellano.

La protagonista de esta historia se llama Kalee McGee, una mujer nacida en Indiana, Estados Unidos, que decidió compartir el insólito momento junto a su pequeña mascota Max y una de las sorpresas más grandes de su vida. Resulta que el perro chihuahua, de cuatro años y adoptado de un refugio de animales, solo entiende español, lo que generó una total indignación en su dueña, pero a su vez muchas risas por lo insólito de la situación.

Durante las primeras semanas, el perro ignoraba a todos cuando se le hablaba para que se acercara, para darle algo o para hacerle alguna caricia. “Sé que no tienen mucho tiempo, pero no tengo a quién contarle sobre esto que me parece tan chistoso. Adoptamos un perro hace dos, tres semanas, un pequeño chihuahua de cuatro años del refugio, no hay información sobre él, absolutamente adorable, súper genial. Parece que tiene algo de entrenamiento, pero no nos escucha”, señaló Kalee.

Según la dueña, el perro no reacciona cuando le hablan en inglés y “pone cara de ‘¿de qué estás hablando?’”, pero sí cuando le hablan en español. Entonces, ella tuvo que aprender algunas frases para poder comunicarse, como por ejemplo, “buen chico”, “ven aquí” y “sentate”.

En el video se ve cómo le da órdenes en español y el animal, en el living de la casa, responde con acciones, pero cuando le habla en su lengua materna ya no le hace caso. Max se sienta cuando Kalee se lo ordena o mueve la cola cuando le dice “buen chico”.

La publicación de Kalee Mcgee llegó a más de un millón de likes en TikTok TikTok: @kalemcgee

El video se viralizó en TikTok y superó el millón de likes. En la caja de comentarios distintos usuarios opinaron al respecto. “Bueno, mirá el lado bueno, vas a aprender español”; “Los perros entienden expresiones, tómalo por el lado amable, pronto aprenderás mucho más español gracias a Max”; “Amé a este perro demasiado. Sigue poniendo en alto nuestro hermoso idioma”; “El perro: aquí solo se habla español, por favor”; “Te amo chihuahua que obligas a hablar español, sos tan lindo” y “El perrito se la queda viendo cómo diciendo ‘al fin me entiendes, al fin nos comunicamos’”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

Esta será una oportunidad especial para Kalee y su familia de aprender más sobre el idioma, ya que todavía no sabe todo lo que es capaz de hacer el chihuahua entrenado en español.

