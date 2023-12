escuchar

Juan Gil Navarro protagonizó un incómodo momento en una fiesta de Navidad que se realizó en Rosario. Si bien el actor mantiene un perfil bajo y suele abocarse de lleno a hablar de su trabajo, lo cierto es que, esta vez, una actitud que tuvo su pareja terminó habría terminado por involucrarlo en una situación un tanto confusa. Según aseguró la cuenta de Instagram, Gossipeame, la pareja asistió a un evento y, cuando las fans lo reconocían y le pedían fotos al artista, ella las alejaba y aparentemente no de la mejor manera.

Ya quedó demostrado que en las redes sociales nada pasa inadvertido y, cómo hoy las personas pueden registrar todo con su teléfono celular y luego compartirlo, es muy difícil escaparle a la exposición.

Si bien el actor que interpretó a Federico Fritzenwalden en Floricienta es reconocido por sus grandes trabajos en la televisión y el teatro y no precisamente por hacer eco de su vida privada, esta vez no fue el caso. Aparentemente, su pareja no habría tenido “la mejor de las ondas” con los fanáticos de su novio, al punto tal de que la compararon con María Emilia Ferrero, novia del futbolista, Julián Álvarez.

El nombre de Juan Gil Navarro resonó con fuerza a raíz de un confuso episodio que habría sucedido en una fiesta de Navidad Archivo

“Juan Gil Navarro en una fiesta de Navidad en Rosario”, comentó Pochi, administradora de la cuenta Gossipeame. “Me cuentan que la novia, bastante mala onda. Cada vez que se acercaba alguien los echaba y cuando le sacaban una foto de lejos, ella lo abrazaba...”, contó de acuerdo a la información que recibió. “Otra que la novia de Julián Álvarez”, lanzó irónica.

Sus palabras estuvieron acompañadas por una imagen de la pareja en el evento, ya en las primeras horas del 25 de diciembre. Ella lo llevaba de la mano y ambos fueron captados mirando al piso.

Aseguran que Juan Gil Navarro protagonizó un incómodo momento en una fiesta de Navidad Instagram @gossipeame

En cuanto a la comparación con la pareja del campeón del mundo, un hecho similar a este la tuvo como protagonista el año pasado, durante los festejos de Nochebuena de los que participaron en Calchín, Córdoba.

Allí un grupo de niños se acercó a Álvarez para pedirle un recuerdo, pero Ferrero les advirtió: “Un celular y que saque todas las fotos”. Mientras los pequeños insistían con un autógrafo, la joven lanzó: “Chicos, una fotito más y listo. Nos tenemos que ir”. Todo esto quedó registrado en un video que no tardó en volverse viral, lo cual hizo que más de uno no simpatizara del todo con ella.

Tras la polémica, dio su versión de los hechos y explicó que los niños eran alumnos suyos con los que tenía “mucha confianza”. Aseguró que intentó “organizar” la situación para que todos se llevaran un “lindo recuerdo”, pero se disculpó si la forma en la que reaccionó “no fue la mejor”. Si bien pidió perdón, lo cierto es que muchos aún se acuerdan. Tanto es así que cada tanto lo rememoran, como en este fin de semana, con lo que habría sucedido con Juan Gil Navarro y su novia.

Juan Gil Navarro sorprendió al revelar qué famoso le dio su apoyo cuando dejó Floricienta

Si bien el exprotagonista de ATAV 2 (eltrece) tiene una extensa trayectoria actoral, lo cierto es que su personaje en Floricienta es difícil de olvidar. Junto a Florencia Bertotti fueron la pareja protagónica de la novela hasta que, a finales de 2004, el actor decidió abandonar la producción, por lo que “mataron” a su personaje Federico Fritzenwalden en un accidente automovilístico.

“Me pareció que en ese momento un año estaba bien y yo tenía ganas de hacer otras cosas. No era mucho más que eso”, aseguró recientemente en una entrevista con Socios del espectáculo (eltrece).

En 2004 Juan Gil Navarro y Florencia Bertotti protagonizaron la primera temporada de Floricienta

En ese sentido, en tanto, Gil Navarro hizo una revelación desconocida hasta el momento. “El único que me entendió fue Guido Kaczka. Se me acercó en el estacionamiento y me dijo ‘yo entiendo que nadie te entienda, pero yo sí te entiendo’. Nunca me olvidé de ese gesto”, destacó. Cabe recordar que en esa época, el conductor estaba en pareja con Bertotti, protagonista de la ficción de Cris Morena.