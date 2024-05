Sealyham: características de la raza favorita de la edad de oro de Hollywood

Escuchar

En el mundo canino, una raza destaca por su singularidad y encanto: el Sealyham Terrier. Con su aspecto compacto y fornido, este pequeño can conquista corazones con su pelaje blanco y su carácter intrépido y juguetón. Aunque hoy se encuentra en declive, este perro supo cautivar los corazones de numerosas estrellas de Hollywood en sus años de oro.

Las figuras de Hollywood de los años cuarenta y cincuenta quedaron fascinadas con los encantos de la raza

Orígenes y desarrollo

La historia del Sealyham Terrier se remonta al siglo XIX en el condado de Pembroke, Gales, en la mansión Sealy Ham House. Allí, el capitán John Edwardes, un apasionado cazador, después de jubilarse en 1848, dedicó más de cuatro décadas a la creación de lo que él consideraba el “terrier perfecto” para la caza menor de tejones, nutrias y zorros. Con ingenio y determinación, aunque con un proceso poco documentado, Edwardes cruzó diversas razas: el Welsh Corgi, el West Highland Terrier, el Fox Terrier de pelo duro, el Bull Terrier, el Dandie Dinmont Terrier y el Cheshire Terrier para dar vida al Sealyham.

Después de su fallecimiento en 1891, entusiastas continuaron con su legado y en 1903 se presentó oficialmente el primer Sealyham Terrier. Tres años más tarde, se creó el primer club de la raza. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los ejemplares de este perro eran frecuentes ganadores de las competencias de Westminster. De esta manera, saltó a la fama y su popularidad se hizo tan grande que despertó el interés de los norteamericanos y con el tiempo se transformó en el perro de grandes figuras como Elizabeth Taylor, Humphrey Bogart, Alfred Hitchcock, Cary Grant o Gary Cooper, además de miembros de la casa de Windsor.

Sin embargo, a pesar de estas décadas de esplendor, los Sealyham fueron perdiendo atracción y hoy es una variedad poco común que actualmente se encuentra reconocida como Raza Nativa Vulnerable de Extinción por el Kennel Club, con apenas un centenar de nacimientos al año. Para considerar a una raza en buen estado de salud y con una población estable, los nacimientos anuales deben estar entre 300 y 500 ejemplares.

Características físicas y temperamento

El Sealyham Terrier es un perro compacto y musculoso, con un pelaje de doble capa resistente a las temperaturas extremas. Su contextura atlética se combina con una cabeza poderosa y una mirada alerta. Con un peso que puede alcanzar hasta los once kilos aproximadamente, esta raza presenta un lomo corto y recto con huesos sólidos y patas traseras más fuertes y largas que las delanteras.

Se destaca su doble pelaje. El sub pelo es suave, denso e impermeable, en tanto el exterior luce como un alambre, duro y de largo medio. Suele crecer con más intensidad en la zona de las patas, el rostro y el hocico. En general, es blanco, aunque puede presentar machas amarillas, fuego o marrón oscuro.

En cuanto a su temperamento, estos perros son juguetones, valientes y leales. Son compañeros ideales tanto para entornos rurales como urbanos y su adaptabilidad los hace compatibles con familias y otros animales. Aunque suele ser bastante ruidoso con los ladridos, esto lo hace un buen alertador ante la presencia de extraños y, además, con un buen adiestramiento se logrará controlar su inquieto instinto.

Debido a que están criados para moverse en jaurías, suelen llevarse bien con otros perros. Sin embargo, con los niños pequeños pueden ser algo brutos, por lo que se aconseja incorporarlos a una familia con hijos más crecidos.

Actualmente, los Sealyham atraviesan un período difícil con un nivel de natalidad descendiente

Cuidados

El cuidado del pelaje de un Sealyham Terrier requiere tres cepillados regulares a la semana y un baño una vez al mes. También se sugiere retirar cada treinta días el pelo muerto enredado para evitarle molestias al perro y para que pueda crecer el nuevo.

Necesitan de ejercicio diario, aunque no más de treinta minutos al día para mantenerse tranquilos. Debido a su grueso pelaje, esta raza no se lleva bien con el calor y con los climas húmedos, por lo que en verano se debe sacar a pasear temprano o después del atardecer para que no se sofoquen.

Salud

Aunque la raza ha experimentado una disminución en su presencia, aún es apreciada por su singularidad y personalidad encantadora. Sin embargo, enfrenta desafíos de salud, como la displasia de retina y la luxación del cristalino, que requieren atención veterinaria especializada.

