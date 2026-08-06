Agnès Dufau, farmacéutica veterinaria: “El mayor error con los gatos es pensar que son perros pequeños”

Durante años, los gatos fueron interpretados bajo una mirada equivocada: muchas personas esperan de ellos el mismo comportamiento que tienen los perros y, al no encontrarlo, los perciben como animales fríos, independientes o poco afectuosos. Sin embargo, esa distancia aparente no significa falta de cariño, sino que responde a la naturaleza de una especie con necesidades y formas de vincularse diferentes.

Según dieron a conocer en un artículo del medio La Vanguardia, Agnès Dufau, fundadora y presidenta de Fedecats, una entidad de referencia en España dedicada a la gestión ética de colonias felinas, trabaja desde hace años para que la sociedad comprenda mejor a los gatos. Dufau, que trabaja en innovación digital dentro de un laboratorio farmacéutico veterinario, sostiene que la protección animal debe construirse a partir del conocimiento científico.

La especialista explicó por qué los gatos no deben compararse con los perros

Para la especialista, uno de los principales errores al convivir con estos animales es compararlos con los perros. “El mayor error que cometemos es pensar que un gato es un perro pequeño”, explicó. Según señaló, esa idea genera expectativas equivocadas: “Queremos que se comporten como perros, que interactúen como perros, que vivan como perros y que necesiten las mismas cosas que los perros. Y no es así. Son especies completamente diferentes”.

Dufau explicó que los gatos son animales territoriales, necesitan controlar su espacio y contar con lugares donde refugiarse. Por eso, muchas conductas que los humanos interpretan como indiferencia forman parte de su comportamiento natural. “Muchas personas interpretan esas conductas como distancia o frialdad cuando en realidad forman parte de su naturaleza. Comprender esto cambia completamente la forma de convivir con ellos”, afirmó.

Otras claves para comprender su comportamiento

La experta también destacó que para garantizar el bienestar de un gato es necesario entender cómo percibe su entorno. “Necesita moverse en tres dimensiones, subir a lugares elevados, observar desde arriba, esconderse cuando lo desea y disponer de espacios seguros”, explicó. Según indicó, elementos cotidianos como una estantería o un rascador alto pueden marcar una diferencia importante en su calidad de vida.

Muchas conductas que parecen frialdad forman parte de su naturaleza (Foto: Pexels)

Otro punto que suele generar confusión es la convivencia entre gatos. Dufau advirtió que incorporar un segundo animal no siempre es la mejor decisión. “Hay personas que incorporan un segundo gato pensando que están haciendo un favor al primero. Lo hacen con la mejor intención del mundo. Pero si no se hace correctamente, puede generar conflictos importantes”, señaló.

Para la especialista, la clave está en respetar la capacidad de elección de los felinos. “Uno de los mayores privilegios que puede vivir una persona es que un gato venga a buscarte sin que tú se lo hayas pedido. Eso significa que existe confianza real”, sostuvo.