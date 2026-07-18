Carlos Gutiérrez, veterinario: “Los gatos naranjas suelen ser muy amigables y disfrutan de la vida en familia”

Los gatos naranjas despiertan una simpatía particular entre las personas que conviven con ellos. Desde hace años, circula la creencia popular de que estos felinos poseen un carácter especialmente sociable y cariñoso. Sin embargo, detrás de esa percepción común existe una explicación científica vinculada con la genética. Carlos Gutiérrez, veterinario, afirma que la gran mayoría de estos animales forma parte del grupo de los gatos atigrados, un patrón de pelaje que, según diversas observaciones, suele compartir rasgos de comportamiento específicos. “Casi todos los gatos naranjas son en realidad atigrados y eso los hace ser muy familiares”, asegura el profesional al respecto.

El gen responsable del color naranja de los gatos es el ARHGAP36 (Foto: FreeP¡CK)

Pese a estas observaciones, Gutiérrez advierte que el color del pelaje, por sí mismo, no resulta un factor determinante para la personalidad de un animal. “No se debe juzgar a un gato únicamente por su aspecto”, señala el especialista. En ese sentido, sostiene que el temperamento de un gato depende de múltiples variables, tales como la genética individual, el proceso de socialización recibido y el entorno donde el ejemplar desarrolla su vida cotidiana. Por esta razón, el veterinario sugiere que las características asociadas a cada tipo de pelaje deben entenderse siempre como tendencias generales de la especie y nunca como una regla estricta que aplique a todos los casos por igual.

¿Cuáles son las características de los gatos atigrados?

Los gatos atigrados se caracterizan por presentar un patrón definido de marcas oscuras distribuidas por distintas zonas del cuerpo. Si bien muchas personas los identifican exclusivamente por sus rayas, este diseño también se manifiesta mediante manchas o figuras circulares en la piel, lo cual aparece con frecuencia en razas específicas como el bengalí o el abisinio. Un dato que suele sorprender a los propietarios es que muchos gatos naranjas poseen este patrón de forma oculta. Gutiérrez explica que, aunque a simple vista parezcan tener un color uniforme, la mayoría conserva estas marcas características, especialmente en sectores como la cara, las patas o la cola. La misma situación sucede con gatos de tonos crema o grises, cuyas franjas resultan más discretas, pero responden a la misma base genética.

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Sobre el comportamiento, el veterinario enfatiza que estos felinos destacan por su naturaleza amigable y su marcada orientación hacia la convivencia con las personas. Es habitual que busquen el contacto físico con sus cuidadores y disfruten mucho de la dinámica familiar. Además, muchos ejemplares presentan en la frente la conocida marca con forma de letra M. Aunque existen diversas creencias populares sobre este dibujo, Gutiérrez aclara que se trata de una consecuencia biológica de la genética que determina la distribución del pigmento en el pelo, descartando cualquier rasgo con un significado especial o místico para el animal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.