Cómo ayudar a mis gatos para que no se estresen durante una mudanza

Mudarse implica un proceso complejo, especialmente cuando hay mascotas involucradas. Los gatos, por su naturaleza territorial y su apego a la rutina, experimentan ansiedad ante los cambios en su entorno.

Según indican especialistas, el estrés provocado por una mudanza desencadena problemas de comportamiento, tales como agresividad, la reclusión prolongada o la pérdida del apetito. Además, un animal bajo presión extrema puede desarrollar cistitis idiopática, una afección física vinculada a estos eventos.

Es recomendable presentar a los gatos el transportador semanas antes de la mudanza Foto ilustrativa: PIXABAY

Los felinos establecen vínculos profundos con su espacio mediante señales olfativas y visuales. Por ello, la pérdida del sitio, considerado seguro, altera su sistema de referencia. A este escenario se suma la sensibilidad del gato ante el estado anímico de sus dueños. El felino percibe la tensión, el cambio en el tono de voz y la alteración de la rutina cotidiana de sus humanos, lo cual potencializa su nerviosismo.

El tamaño de la nueva propiedad también influye: un hogar pequeño reduce el área de exploración, aunque el acceso a jardines compensa esta carencia al brindar oportunidades para la actividad física, un aspecto vital para el bienestar del animal.

Para minimizar estas reacciones, los expertos sugieren tomar medidas precautorias. La primera acción consiste en preparar una habitación segura antes de iniciar el empaque, equipada con cama, arenero y juguetes. Es fundamental mantener esta zona intacta para ofrecer un refugio estable al animal.

Qué tener en cuenta a la hora de mudar a un gato

Asimismo, resulta imperativo preservar las rutinas de alimentación y juego, ya que la previsibilidad reduce la ansiedad felina. Si el gato desconoce el transportín, los expertos recomiendan introducirlo semanas antes de la mudanza, colocando premios o mantas familiares en su interior para generar una asociación positiva.

Durante el día crítico de la mudanza, el objetivo es alejar al gato del ruido y del movimiento constante de muebles y personas. La mejor opción es alojar al animal en una habitación cerrada lejos del caos, o incluso trasladarlo temporalmente a la casa de algún familiar o amigo. Una vez en el nuevo domicilio, los dueños deben preparar una habitación exclusiva con sus elementos básicos antes de que la mascota llegue al lugar. De esta manera, el gato reconoce un entorno seguro desde el primer instante.

Es importante preparar antes de la mudanza una habitación donde el gato pueda sentirse seguro Foto ilustrativa: PIXABAY

Es importante recordar que cada mascota posee una personalidad única y su capacidad de adaptación varía según sus experiencias previas. Los responsables deben observar el comportamiento del animal durante todo el proceso para intervenir de forma temprana ante cualquier señal de malestar, garantizando así un tránsito exitoso hacia el nuevo hogar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA