¿Con qué frecuencia tenés que alimentar a tu gato? Recomendaciones de los expertos

La cantidad de veces que un perro o un gato debe comer al día no responde a una regla única. Factores como la edad, la condición física y los hábitos de cada animal influyen en la frecuencia de alimentación, según recomendaciones veterinarias.

La alimentación cumple un papel central en el cuidado de perros y gatos, y una de las consultas frecuentes entre cuidadores está relacionada con cuántas veces al día deben recibir comida. Según explicó Carlos Cifuentes, médico veterinario de Pet Food Institute, no existe una fórmula general aplicable a todos los casos, pues cada animal tiene requerimientos particulares.

En los perros, la frecuencia de alimentación cambia con el paso de los años. Durante la etapa de crecimiento, los cachorros requieren entre tres y cuatro comidas diarias para responder a sus necesidades nutricionales y evitar descensos en los niveles de azúcar.

No existe una fórmula general aplicable a todos los casos, pues cada animal tiene requerimientos particulares

En la adultez, dos raciones al día suelen ser suficientes para la mayoría de los perros. En animales mayores, el esquema puede variar: algunos mantienen esta rutina, mientras otros necesitan porciones más pequeñas distribuidas en varios momentos del día para facilitar la digestión.

En los gatos, las pautas son distintas. Cifuentes explicó que los felinos suelen ser “comedores de bocados”, por lo que tienden a consumir pequeñas cantidades varias veces durante el día.

1. Gatitos: al menos tres comidas diarias.

2. Gatos adultos: alimento disponible durante el día si no existe tendencia al sobrepeso, o raciones controladas dos o tres veces al día.

3. Gatos mayores o con condiciones médicas: porciones más fraccionadas bajo seguimiento veterinario.

Los felinos suelen ser “comedores de bocados”, por lo que tienden a consumir pequeñas cantidades varias veces durante el día

Además del número de comidas, el especialista señaló que la regularidad en los horarios y el control de porciones son aspectos relevantes dentro del manejo alimentario. También recomendó observar cambios en el apetito, restos de comida o señales de hambre, ya que pueden indicar la necesidad de modificar el plan de alimentación.

El Pet Food Institute advirtió que perros y gatos necesitan más de 40 nutrientes esenciales para conservar su salud, por lo que una dieta basada solo en sobras o preparaciones caseras podría no cubrir esos requerimientos.

Los especialistas coinciden en que cada mascota requiere una evaluación individual para definir cantidad, frecuencia y tipo de alimento. La recomendación es consultar con un veterinario para establecer un esquema ajustado a las necesidades de cada animal.

Por María Camila Salas Valencia