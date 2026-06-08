Cómo demuestran los gatos que ya están viejos
Detectar los cambios físicos y de comportamiento es fundamental para mejorar la calidad de vida de los felinos adultos; los expertos enfatizan la importancia de realizar chequeos veterinarios regulares
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El proceso de envejecimiento en nuestras mascotas resulta inevitable, pero determinar el momento exacto en que ingresan a su etapa geriátrica es crucial para garantizarles un bienestar duradero. Si bien el estudio publicado en el Journal of Small Animal Practice se centró en perros, que suelen entrar en la vejez promediando a los siete años, los principios de atención preventiva son universales también para cualquier felino doméstico. Identificar a tiempo los síntomas de desgaste es la llave para evitar complicaciones mayores.
Los especialistas advierten que, al igual que sucede con los perros, los dueños de gatos suelen pasar por alto las señales tempranas de enfermedad. Las afecciones más comunes en ejemplares de edad avanzada incluyen problemas musculoesqueléticos, digestivos, cutáneos y, con especial relevancia, afecciones dentales.
En este último punto, los datos señalan un incremento del 10 % en los problemas bucales por cada año de vida del animal. La falta de higiene dental deriva en patologías periodontales que afectan directamente la salud sistémica del gato.
El envejecimiento no es uniforme. Factores como el tamaño, la raza, el sexo y el estado de esterilización modifican drásticamente el inicio de la vejez. Por ejemplo, se ha observado que los machos esterilizados presentan una mayor incidencia de problemas articulares.
Por este motivo, adaptar el ejercicio físico es vital para mantener la movilidad sin sobrecargar las articulaciones. Además, una dieta equilibrada es fundamental para prevenir el sobrepeso y facilitar la digestión en esta etapa delicada.
Para cerrar la brecha de conocimiento, existen herramientas como el PetSavers Aging Canine Toolkit que, aunque orientado a canes, propone el esquema ideal de atención: chequeos frecuentes, calendario de vacunación actualizado y desparasitaciones anuales. Los dueños deben observar cambios en el comportamiento y el pelaje para anticipar dolencias. La intervención temprana es la única estrategia efectiva para mitigar el deterioro progresivo que acompaña al paso de los años.
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