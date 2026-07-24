Cómo y dónde son las jornadas de adopción de perros y gatos en la Ciudad de Buenos Aires

Quienes deseen sumar una mascota a su hogar tendrán una nueva oportunidad este sábado 25 de julio, cuando la Ciudad de Buenos Aires lleve adelante una nueva jornada de adopción responsable de perros y gatos. La iniciativa busca promover el bienestar animal, facilitar el encuentro entre los animales rescatados y posibles adoptantes, además de visibilizar el trabajo de las organizaciones que los cuidan.

La actividad tendrá lugar el sábado 25 de julio, de 13 a 17 horas, en la Plaza del Ángel Gris, en la Comuna 7 de la Ciudad de Buenos Aires. En caso de lluvia, la jornada será reprogramada para el domingo 26 de julio, en el mismo horario y lugar.

Todos los meses se actualiza la agenda de adopción, que puede encontrarse en la página oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Foto: Instagram @bamascotas)

Durante toda la tarde, los vecinos podrán recorrer los distintos espacios, conocer a los animales disponibles para adopción y conversar con voluntarios que brindarán información sobre el proceso de adopción responsable. Además de la posibilidad de adoptar perros y gatos, el evento contará con un móvil veterinario que ofrecerá vacunación antirrábica gratuita para ambas especies.

También participarán hasta 15 organizaciones de la sociedad civil, que presentarán animales rescatados, compartirán su experiencia en materia de bienestar animal y ofrecerán asesoramiento para quienes deseen incorporar una mascota a su familia. A su vez, habrá animales que se encuentran bajo la tutela de la Gerencia Operativa de Manejo Animal, rescatados en distintos operativos y que ya están en condiciones de ser adoptados.

Además de adoptar, muchas organizaciones llevan productos para vender y recaudar dinero para los animales que se encuentran bajo tratamientos médicos (Foto: Instagram @bamascotas)

¿Cómo adoptar un perro o un gato en estas jornadas?

Las jornadas tienen como principal objetivo fomentar la adopción responsable, por lo que los interesados podrán conversar con los voluntarios de cada organización para conocer la historia, el carácter y las necesidades de cada animal.

El proceso de adopción incluye entrevistas y una evaluación de los futuros adoptantes para garantizar que cada perro o gato pueda incorporarse a un hogar adecuado y definitivo.

¿Qué se puede donar para ayudar a los animales?

Las jornadas también representan una oportunidad para colaborar con las organizaciones protectoras que trabajan diariamente en el rescate y cuidado de perros y gatos. Quienes deseen ayudar podrán acercar diferentes donaciones, entre ellas:

Alimento balanceado para perros y gatos.

Piedras sanitarias.

Productos de limpieza.

Mantas y frazadas.

Cuchas.

Transportadoras.

Correas, collares y juguetes.

Además, las ONG instalarán puestos con productos solidarios cuya recaudación se destina al mantenimiento de los refugios y al cuidado veterinario de los animales.

Cabe recordar que las jornadas de adopción se realizan todos los meses. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires organiza estos encuentros en distintos parques y plazas de las diferentes comunas, con el objetivo de acercar la iniciativa a más vecinos y facilitar que perros y gatos rescatados encuentren un hogar definitivo. La agenda completa de cada mes, con las fechas, horarios y ubicaciones de las próximas jornadas, puede consultarse a través de la página oficial.