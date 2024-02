escuchar

Se están por cumplir cuatro años del difícil aislamiento que sufrimos por la pandemia de coronavirus en 2020. Si bien para nosotros, los humanos, se trató de una experiencia traumática, no lo fue para nuestras mascotas que disfrutaron de nuestra presencia no sólo durante aquellos días de cuarentena total, sino también los siguientes meses, cuando la mayoría de los trabajos aún se mantuvieron a distancia.

Se debe procurar dejar una caja con sus juguetes preferidos guardados allí para que el perro esté entretenido durante nuestra ausencia

Ahora, el regreso a la rutina después de las vacaciones implicará que nuestro perro sufra, quizás, por unos días, hasta que se acostumbre, algo de ansiedad por separación, es decir, una sensación de incertidumbre que suele modificar su estado de ánimo y provocar estrés. Si vamos a estar muchas horas fuera de casa, entonces, lo mejor será que tomemos todas las precauciones para que la estancia solitaria de la mascota sea lo más amable posible.

Crear un espacio seguro

No querrás dejar nada peligroso en el deambular del perro por tu casa, como alimentos peligrosos, cables eléctricos o lugares donde pueda quedar atrapado.

Dejar agua en una habitación con temperatura controlada

Tanto si hace frío o calor, designá un cuarto de tu casa con una temperatura adecuada para que el perro esté cómodo. En invierno será una estufa o la calefacción y en verano el aire acondicionado o un ventilador.

Dale la certeza de que vas a volver

Entrená a tu perro gradualmente para que entienda que siempre que te salís, vas a regresar. Al principio, pueden ser períodos cortos y luego más largos hasta que pueda comprender la situación.

Poner ruido de fondo

Podés dejar prendida la televisión o la radio para evitar el silencio total. A la vez, este ruido de fondo, lo aliviará si sufre estrés por demasiado ruido exterior como el tránsito o los ladridos de otros perros.

Colocar sus juguetes a mano

Colocá en una caja sus juguetes preferidos y se mantendrá entretenido por muchas horas metiéndolos y sacándolos. Podés dejar algún snack saludable escondido para estimular la motivación.

No hacer un escándalo cuando nos vamos

Si lo abrazás, lo besás y le hablás como a un bebé antes de salir, el perro sentirá un mayor nivel de estrés frente a tu partida. Recordá que ellos pueden percibir tu estado de ánimo y eso los pondrá ansiosos.

Evitar dejar objetos masticables a su alcance

Ni zapatos, ni libros y mucho menos basura. Si no querés volver a tu casa y encontrarte con tus pertenencias masticadas, no las dejes donde tu perro pueda agarrarlas.

Ejercitar a tu perro antes salir

Un perro cansado es un perro feliz y es más probable que un perro estimulado mentalmente duerma todo el día. Programá una caminata larga antes de irte.

Llegar a casa y encontrar un gran desorden hecho por el perro es un síntoma de ansiedad por separación

¿Cómo darte cuenta de que tu perro sufre de ansiedad por separación?

Se trata de uno de los problemas más comunes en las mascotas. Es un trastorno en su comportamiento y se debe a un estado de estrés o miedo a quedarse solo, en cachorros y en perros ancianos suele ser más común por las necesidades de la etapa, sin embargo, puede presentarse también en perros adultos.

Lo primero que debes hacer es identificar si realmente le está afectando la soledad. Para esto determina si tu perro: muerde o destruye objetos durante tu ausencia; no come si vos no estás; hace sus necesidades en lugares inapropiados cuando lo dejas solo; cuando regresas a casa te recibe con tanta emoción que se hace pis; rasca la puerta, llora, aúlla o ladra mientras no estás. Si tu perro muestra más de tres de estos comportamientos, entonces, está atravesando ansiedad por separación.

Además de todos los consejos ya mencionados, procurá no estar pegado a tu perro cuando estás en tu casa, enseñale a ser independiente y a acostumbrarse a su entorno. No lo tengas demasiado tiempo en brazos porque cuando esté en el piso se sentirá nervioso. Y por último, aromatizá la casa con esencias florales o de lavanda para ayudarlo a tranquilizarse y a encontrar la calma.

