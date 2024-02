escuchar

¿Acaso no es adorable cuando los perros inclinan la cabeza mientras les hablamos? Los estudios sobre el comportamiento canino continúan revelando fascinantes descubrimientos que nos permiten comprender mejor a nuestras mascotas. Lo que antes podríamos haber considerado simples ladridos o gestos sin importancia, ahora se revelan como una forma compleja de comunicación que va más allá de lo que podríamos imaginar.

Que un perro incline la cabeza no significa que no nos entiende, sino todo lo contrario

En 2021, un estudio de la Universidad de Budapest publicado por la revista científica Animal Cognition aseguró que la encantadora inclinación de cabeza significa que el perro está comprendiendo lo que le decimos y no sólo eso, sino que también lo está almacenando en su memoria. Esto demuestra el extraordinario nivel de inteligencia de los caninos. Es que contrariamente a lo que se creía antes, que este gesto era un signo de confusión o incredulidad por parte del perro, ahora se ha confirmado que no es para nada así.

Según los resultados de la investigación, cuando un perro inclina la cabeza mientras se le habla o se le da una orden, puede ser una señal de concentración y procesamiento activo de la información. Esto sugiere que los perros no sólo entienden lo que se les está comunicando, sino que también están trabajando activamente para retener esa información en su memoria.

El estudio analizó el comportamiento de cuarenta perros de diversas razas, que fueron sometidos a una serie de pruebas diseñadas para evaluar su capacidad de memorización y reconocimiento de objetos. Sus dueños les fueron mostrando y diciendo el nombre de varios juguetes para que los recordaran y después repitieron la misma acción con el objetivo de comprobar que los perros los pudieran haber memorizado y si eran capaces de identificarlos.

Los resultados fueron reveladores, especialmente, en el caso de los Border Collie. Se observó que los Border Collie no sólo tenían un alto índice de éxito en la memorización y reconocimiento de objetos, sino que también eran los que más inclinaban la cabeza después de recibir órdenes de sus dueños. En comparación con otras razas, los Border Collie mostraron una inclinación de cabeza significativamente mayor, lo que sugiere una relación entre este gesto y su capacidad para procesar estímulos relevantes y significativos.

Los border collie fueron clasificados como perros superdotados de acuerdo con el estudio

En particular, se encontró que los Border Collie inclinaban la cabeza aproximadamente el 43% de las veces después de escuchar las palabras de sus dueños, en comparación con solo el 2% en otras razas. Estos hallazgos sugieren que los Border Collie no sólo tienen una notable habilidad para memorizar y procesar información, sino que también pueden estar más sintonizados con las señales verbales y no verbales que reciben de sus dueños.

Los resultados de esta investigación sugieren que la inclinación de cabeza en los perros puede ser un indicador de su capacidad para procesar y retener información relevante. Este descubrimiento no sólo arroja luz sobre la notable inteligencia de los perros, sino que también destaca la importancia de comprender y responder adecuadamente a las señales de nuestros fieles compañeros caninos.

